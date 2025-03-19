Мартовский патч для Mortal Kombat 1 исправил некоторые технические проблемы и добавил настройки трассировки лучей

Разработчики Mortal Kombat 1 решили всерьёз заняться оптимизацией ПК-версии — в мартовском патче они поработали над производительностью игры.

Самое заметное для владельцев мощных видеокарт — добавили нормальные настройки трассировки лучей с тремя уровнями качества. Плюс теперь при включенных лучах не так сильно проседает фреймрейт во время геймплея и роликов. А ещё исправили давнюю проблему, когда при ограничении FPS ниже 60 игра начинала тормозить и вылетать.

Для тех, кого раздражали долгие загрузки — хорошие новости. Теперь меню настройки и выбора персонажей грузятся быстрее, да и вообще разработчики заявили, что оптимизировали использование памяти. К тому же, после генерации кэша можно сразу запрыгнуть в онлайн-режимы без перезапуска игры.

Не обошлось и без улучшений для пользователей мыши — её теперь можно использовать в большем количестве меню. Также поправили кривую камеру в экспериментальном режиме 60 FPS и пофиксили кучу мелких багов с интерфейсом и локализацией.

И да, самое интересное они оставили напоследок — в патче также внесли изменения в некоторых персонажей. Эти изменения можно глянуть тут.