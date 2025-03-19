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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 972 оценки

Мартовский патч для Mortal Kombat 1 исправил некоторые технические проблемы и добавил настройки трассировки лучей

Lunersun Lunersun

Разработчики Mortal Kombat 1 решили всерьёз заняться оптимизацией ПК-версии — в мартовском патче они поработали над производительностью игры.

Самое заметное для владельцев мощных видеокарт — добавили нормальные настройки трассировки лучей с тремя уровнями качества. Плюс теперь при включенных лучах не так сильно проседает фреймрейт во время геймплея и роликов. А ещё исправили давнюю проблему, когда при ограничении FPS ниже 60 игра начинала тормозить и вылетать.

Для тех, кого раздражали долгие загрузки — хорошие новости. Теперь меню настройки и выбора персонажей грузятся быстрее, да и вообще разработчики заявили, что оптимизировали использование памяти. К тому же, после генерации кэша можно сразу запрыгнуть в онлайн-режимы без перезапуска игры.

Не обошлось и без улучшений для пользователей мыши — её теперь можно использовать в большем количестве меню. Также поправили кривую камеру в экспериментальном режиме 60 FPS и пофиксили кучу мелких багов с интерфейсом и локализацией.

И да, самое интересное они оставили напоследок — в патче также внесли изменения в некоторых персонажей. Эти изменения можно глянуть тут.

21
30
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 30
Ваш комментарий
211186

Прошло 1.5 года с момента выхода….

8
HappyWylde

эх если бы проблемы этого MK были только в этом

1
Ди Гы HappyWylde

Там настолько всё плохо? Я проходил 3,9,10 и 11 часть, а вот новую я как-то пропустил.

1
911viper Ди Гы

3? Это какая? Со времён сеги и пс1?

-1
jobby Ди Гы

Я прошёл 9, а после 1,2,3.. - оказалось проще, чем казалось в детстве.

0
Ди Гы 911viper

Ultimate Mortal Kombat 3 которая. И она вроде портирована на многие консоли, я проходил её на эмуле PS1.

0
Dark1994

Разочарование, такими классными были 10-11 и такая отсосная первая.

6
Farisey

Скорее 9 и 11

4
aptem4ka

трассировка в игре, где ты не можешь спокойно передвигаться и оглядываться, а ракурсы заранее продуманы... Совсем разленились дегенераты

6
jax baron

там такая оптимезация дна - куда ей ещё лучи?

4
Qjets_28

там оптимизация пробила ДНО!

3
r23dom

а давно в МК видны сиске?

2
TheNikolay00

По сравнению с МК 2011 тут их можно сказать нет)

5
ka27 TheNikolay00

А с МК 9 и подавно :)

+ ещё 2 картинки
2
Lunersun ka27
По сравнению с МК 2011
А с МК 9 и подавно :)
3
ka27 Lunersun

Ха, блин не заметил :) показалось МК11, там в отличии от МК1 намного лучше всё было. А вообще МК9 ощущается, как ~2013года, она тогда ещё и на комп вышла, но и на Х360 мы до этого много рубились

1
Человек-Анекдот ka27

ещё бы они не были похожи на трансух, было бы огонь

-2
Аварон зун бан Тург

это поделие ещё живое? удивительно...

1
HappyWylde

пока не выйдет новый Инджастис

-1
klm55
1
Stas776

Загрузки и правда быстрее стали

А вот где используются лучи я так и не понял, заметил только на Т-1000 шумы от этих самых лучей

0
FerociousKit

Нюд мод на Синделку топовый, есть фоточки со всех сторон её

Китанка еще норм, остальные все ужасные в плане женщин.

Зато мужиков там всех топ сделали. Джонни Кейд (его девушка бывшая кстати тоже довольно таки симпатичная,но появляется всего в 1 сцене 1-полторы минуты)

0
pjankv

в россии онлайн заработал без дрочева?

0
barabear

Там буквально ctrl+c ctrl+v в командной строке прописать, сильно тяжело, да?

0
pjankv barabear

читай вопрос внимательно

0
barabear pjankv

Ответил как есть...

0
pjankv barabear

меня интересует ответ на мой вопрос, потому что я сейчас захожу в мк и онлайн работает, и либо это баг, либо они включили его

0
Kokoprime1991

В МК уж тооооочно лучиков не хватало. Давайте уже в ФИФУ их добавлять , а чё нет сразу.

0