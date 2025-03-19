Мартовский патч для Mortal Kombat 1 исправил некоторые технические проблемы и добавил настройки трассировки лучей

Разработчики Mortal Kombat 1 решили всерьёз заняться оптимизацией ПК-версии — в мартовском патче они поработали над производительностью игры.
Самое заметное для владельцев мощных видеокарт — добавили нормальные настройки трассировки лучей с тремя уровнями качества. Плюс теперь при включенных лучах не так сильно проседает фреймрейт во время геймплея и роликов. А ещё исправили давнюю проблему, когда при ограничении FPS ниже 60 игра начинала тормозить и вылетать.
Для тех, кого раздражали долгие загрузки — хорошие новости. Теперь меню настройки и выбора персонажей грузятся быстрее, да и вообще разработчики заявили, что оптимизировали использование памяти. К тому же, после генерации кэша можно сразу запрыгнуть в онлайн-режимы без перезапуска игры.
Не обошлось и без улучшений для пользователей мыши — её теперь можно использовать в большем количестве меню. Также поправили кривую камеру в экспериментальном режиме 60 FPS и пофиксили кучу мелких багов с интерфейсом и локализацией.
И да, самое интересное они оставили напоследок — в патче также внесли изменения в некоторых персонажей. Эти изменения можно глянуть тут.
Прошло 1.5 года с момента выхода….
эх если бы проблемы этого MK были только в этом
Там настолько всё плохо? Я проходил 3,9,10 и 11 часть, а вот новую я как-то пропустил.
3? Это какая? Со времён сеги и пс1?
Я прошёл 9, а после 1,2,3.. - оказалось проще, чем казалось в детстве.
Ultimate Mortal Kombat 3 которая. И она вроде портирована на многие консоли, я проходил её на эмуле PS1.
Разочарование, такими классными были 10-11 и такая отсосная первая.
Скорее 9 и 11
трассировка в игре, где ты не можешь спокойно передвигаться и оглядываться, а ракурсы заранее продуманы... Совсем разленились дегенераты
там такая оптимезация дна - куда ей ещё лучи?
там оптимизация пробила ДНО!
а давно в МК видны сиске?
По сравнению с МК 2011 тут их можно сказать нет)
А с МК 9 и подавно :)
Ха, блин не заметил :) показалось МК11, там в отличии от МК1 намного лучше всё было. А вообще МК9 ощущается, как ~2013года, она тогда ещё и на комп вышла, но и на Х360 мы до этого много рубились
ещё бы они не были похожи на трансух, было бы огонь
это поделие ещё живое? удивительно...
пока не выйдет новый Инджастис
Загрузки и правда быстрее стали
А вот где используются лучи я так и не понял, заметил только на Т-1000 шумы от этих самых лучей
Нюд мод на Синделку топовый, есть фоточки со всех сторон её
Китанка еще норм, остальные все ужасные в плане женщин.
Зато мужиков там всех топ сделали. Джонни Кейд (его девушка бывшая кстати тоже довольно таки симпатичная,но появляется всего в 1 сцене 1-полторы минуты)
в россии онлайн заработал без дрочева?
Там буквально ctrl+c ctrl+v в командной строке прописать, сильно тяжело, да?
читай вопрос внимательно
Ответил как есть...
меня интересует ответ на мой вопрос, потому что я сейчас захожу в мк и онлайн работает, и либо это баг, либо они включили его
В МК уж тооооочно лучиков не хватало. Давайте уже в ФИФУ их добавлять , а чё нет сразу.