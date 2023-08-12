Недавно на YouTube-канале IGN появились новые видео, демонстрирующие геймплейные моменты грядущей игры в жанре файтинга — Mortal Kombat 1. В роликах представлены пять ключевых персонажей этой игры, которыми игроки смогут управлять: Смоук, Герас, Лю Кан, Ли Мей и Ашра.
Видео показывают разнообразные приемы и умения персонажей. Например, Смоук и его напарник Саб-Зиро продемонстрировали Fatal Blow — мощное комбо-приемы, способные запустить опасную атаку на противника.
Ашра же обладает уникальными возможностями атаки на расстоянии при помощи своего специального клинка. В то же время, Ли Мей может наносить энергетические разряды на своих противников, что дает ей преимущество на поле боя.
В одном из видео было продемонстрировано рукопашное сражение между Герасом и Горо, который является камео-бойцом в игре. Они удивили зрителей зрелищной серией ударов в замедленном действии, создавая эффектное и захватывающее зрелище.
Новость о том, что Mortal Kombat 1 разрабатывается для нескольких игровых платформ, таких как ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, также была подтверждена. Ожидается, что проект выйдет 19 сентября и порадует игроков увлекательными сражениями и новыми возможностями геймплея.
Много нового геймплея Mortal Kombat 1
Недавно на YouTube-канале IGN появились новые видео, демонстрирующие геймплейные моменты грядущей игры в жанре файтинга — Mortal Kombat 1. В роликах представлены пять ключевых персонажей этой игры, которыми игроки смогут управлять: Смоук, Герас, Лю Кан, Ли Мей и Ашра.
Такое ощущение, что Бун всё делает назло, вместо добавления классических персов, опять добавляет левых, а в роли Камео выступают так ожидаемо тех, за кого хочется поиграть больше, браво!!!
Великий троль тролит фанатов!
Там не ноум неймы там всё норм (нам будут рассказывать те времена только изменёные ещё года, когда первый кунг Лао Горо победил) с учётом молодого хавика так и есть, а с камео согласен его прото убрать и дать всё что хотят фанаты - большой ростер. Бун Толи тупой Толи не понимает, или придуриваеться.