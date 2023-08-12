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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 314 оценок

Много нового геймплея Mortal Kombat 1

Simple Jack
Новости

Недавно на YouTube-канале IGN появились новые видео, демонстрирующие геймплейные моменты грядущей игры в жанре файтинга — Mortal Kombat 1. В роликах представлены пять ключевых персонажей этой игры, которыми игроки смогут управлять: Смоук, Герас, Лю Кан, Ли Мей и Ашра.

Видео показывают разнообразные приемы и умения персонажей. Например, Смоук и его напарник Саб-Зиро продемонстрировали Fatal Blow — мощное комбо-приемы, способные запустить опасную атаку на противника.

Ашра же обладает уникальными возможностями атаки на расстоянии при помощи своего специального клинка. В то же время, Ли Мей может наносить энергетические разряды на своих противников, что дает ей преимущество на поле боя.

В одном из видео было продемонстрировано рукопашное сражение между Герасом и Горо, который является камео-бойцом в игре. Они удивили зрителей зрелищной серией ударов в замедленном действии, создавая эффектное и захватывающее зрелище.

Новость о том, что Mortal Kombat 1 разрабатывается для нескольких игровых платформ, таких как ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, также была подтверждена. Ожидается, что проект выйдет 19 сентября и порадует игроков увлекательными сражениями и новыми возможностями геймплея.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Denv3r 13

Такое ощущение, что Бун всё делает назло, вместо добавления классических персов, опять добавляет левых, а в роли Камео выступают так ожидаемо тех, за кого хочется поиграть больше, браво!!!

5
Omnia Smirnow

Великий троль тролит фанатов!

0
jax baron

Там не ноум неймы там всё норм (нам будут рассказывать те времена только изменёные ещё года, когда первый кунг Лао Горо победил) с учётом молодого хавика так и есть, а с камео согласен его прото убрать и дать всё что хотят фанаты - большой ростер. Бун Толи тупой Толи не понимает, или придуриваеться.

1