Mortal Kombat 1 - это только первый шаг, утверждает NetherRealm

Нарративный директор Netherrealm Studios Доминик Чанчолов интервью IGN на Gamescom 2023 рассказал о следующей части франшизы Mortal Kombat. В частности, Доминик подтвердил, что Mortal Kombat 1 станет мягкой перезагрузкой серии, позволяющей начать все с чистого листа и исследовать новые сюжетные возможности.
По словам ведущего сценариста, Mortal Kombat 1 - это всего лишь первый шаг на пути к большой истории, которая будет рассказана в будущих сиквелах. Чанчиоло отметил, что по случаю 30-летнего юбилея франшизы они хотели придать новый импульс сюжету и исследовать новые направления
По-моему, в процессе прохождения сюжетной кампании нужно помнить о том, что эта перезагрузка отличается от перезагрузки девятой части тем, что перезапуск Mortal Kombat 9 был как бы ускоренным прохождением сюжетной линии первых трех игр. А Mortal Kombat 1 - это точка отсчета для совершенно новой вселенной. Насколько я вижу реакцию фанатов, они ожидают, что в этой истории завершатся все сюжетные линии. Нет, мы только начинаем.
Это только первый шаг в этом путешествии. Очевидно, что персонажи будут развиваться, они будут меняться, будут происходить разные события, но это не конец. Скорее, это только начало. И в дальнейшем мы будем продолжать развивать эту тему.
Одним из важных нововведений в новой временной шкале является переосмысление отношений между Скорпионом и Саб-Зиро. В этой части они стали братьями, что придает их отношениям новую глубину и драматизм. Такое решение было принято для того, чтобы освежить уже хорошо знакомые каждому отношения и при этом создать новые варианты развития сюжета.
Франшиза Mortal Kombat всегда ценилась за свои жестокие поединки и увлекательную историю. В этом году Netherrealm Studios планирует омолодить серию и предложить фанатам новые и увлекательные впечатления. Выход Mortal Kombat 1 знаменует собой начало новой эры для любимой файтинг-франшизы.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.
А Mortal Kombat 2 будет второй шаг. А Mortal Kombat 3 - третий.