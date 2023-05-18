Mortal Kombat 1 не будет требовать подключения к интернету

Netherrealm Studios сегодня анонсировала следующую игру Mortal Kombat, которая выйдет в сентябре.
В Mortal Kombat 1 представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная богом огня Лю Каном. Это новая эра франшизы, и она обещает новую боевую систему, игровые режимы и фаталити.
Самое приятное то, что Для игры в Mortal Kombat 1 не потребуется подключения к интернету. Разумеется, оно будет необходимо для сетевого мультиплеера, в котором используется сетевой код Rollback, но обязаловки всегда быть онлайн - не будет.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Switch и Xbox Series X/S.
А вот это хорошо! Правильное решение в кои-то веки.
Может хватит копировать огрызки из FAQ
За это уже памятник при жизни, можно ставить!
Лул, тоже мне достижение.
И на том спасибо! Все должно быть на своих местах! Сингл есть сингл, а онлайн там где онлайн!
11 тоже может работать без него.
она просто не запустится без интернета
Новость всего скорее должна звучать как - "Mortal Kombat 1 не будет требовать постоянного подключения к интернету", так как в игре будет 100% Denuvo, а для первого запуска и проверки лицензии нужен интернет.
Осталось ещё античит местный сделать совместимым со Стим Дэк, чтобы лицензионная копия из Стима без костылей завелась на нём
что такое когда нет инета? уже лет 10 не сталкивался с таким
на дачу к бабушке сгоняй