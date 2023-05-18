Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.9 123 оценки

Mortal Kombat 1 не будет требовать подключения к интернету

©
Procy_on
Новости

Netherrealm Studios сегодня анонсировала следующую игру Mortal Kombat, которая выйдет в сентябре.
В Mortal Kombat 1 представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная богом огня Лю Каном. Это новая эра франшизы, и она обещает новую боевую систему, игровые режимы и фаталити.

Самое приятное то, что Для игры в Mortal Kombat 1 не потребуется подключения к интернету. Разумеется, оно будет необходимо для сетевого мультиплеера, в котором используется сетевой код Rollback, но обязаловки всегда быть онлайн - не будет.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Switch и Xbox Series X/S.

21
11
Последние посты по игре Mortal Kombat 1
Стал известен состав и особенности различных изданий файтинга Mortal Kombat 1
Стал известен состав и особенности различных изданий файтинга Mortal Kombat 1
Жан-Клод ван Дамм появится в Mortal Kombat 1
Жан-Клод ван Дамм появится в Mortal Kombat 1
Культовые герои и кровавое фаталити: встречаем новую эру файтингов в первом трейлере Mortal Kombat 1
Культовые герои и кровавое фаталити: встречаем новую эру файтингов в первом трейлере Mortal Kombat 1
Комментарии: 11
Ваш комментарий
DeathCold

А вот это хорошо! Правильное решение в кои-то веки.

10
Mia_777

Может хватит копировать огрызки из FAQ

4
nikvik jm

За это уже памятник при жизни, можно ставить!

3
SewAwOw

Лул, тоже мне достижение.

1
Strannik110

И на том спасибо! Все должно быть на своих местах! Сингл есть сингл, а онлайн там где онлайн!

0
Kenn1y

11 тоже может работать без него.

0
Юрвагне

она просто не запустится без интернета

0
KnDiman

Новость всего скорее должна звучать как - "Mortal Kombat 1 не будет требовать постоянного подключения к интернету", так как в игре будет 100% Denuvo, а для первого запуска и проверки лицензии нужен интернет.

0
lowkek

Осталось ещё античит местный сделать совместимым со Стим Дэк, чтобы лицензионная копия из Стима без костылей завелась на нём

0
-zotik-

что такое когда нет инета? уже лет 10 не сталкивался с таким

-3
Юрвагне

на дачу к бабушке сгоняй

1