Mortal Kombat 1 не будет требовать подключения к интернету ©

Netherrealm Studios сегодня анонсировала следующую игру Mortal Kombat, которая выйдет в сентябре.

В Mortal Kombat 1 представлена возрожденная вселенная Mortal Kombat, созданная богом огня Лю Каном. Это новая эра франшизы, и она обещает новую боевую систему, игровые режимы и фаталити.

Самое приятное то, что Для игры в Mortal Kombat 1 не потребуется подключения к интернету. Разумеется, оно будет необходимо для сетевого мультиплеера, в котором используется сетевой код Rollback, но обязаловки всегда быть онлайн - не будет.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Switch и Xbox Series X/S.