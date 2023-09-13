Mortal Kombat 1 не получит поддержку кроссплатформенной игры на запуске

В преддверии запуска Mortal Kombat 1 NetherRealm Studios и WB Games выпустили новый взрывной трейлер игры и раскрыли подробности о том, чего ожидать от ее опций доступности – хотя еще один подтвержденный лакомый кусочек может понравиться не всем.
NetherRealm Studios подтвердила, что Mortal Kombat 1 не будет поддерживать кроссплатформенный многопользовательский режим на релизе, а это означает, что игроки на разных платформах не смогут играть друг против друга. Однако разработчики говорят, что они «усердно работают над внедрением этой функции в игру» и что она появится как часть обновления после запуска. Еще неизвестно, через какое время после запуска игры выйдет это обновление.
Mortal Kombat 1 выйдет менее чем через неделю, 19 сентября, на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК. Между тем, владельцы Premium Edition смогут получить ранний доступ начиная с 14 сентября.