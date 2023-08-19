Mortal Kombat 1 подтверждает, что Старшие Боги все еще существуют, по какой-то причине ©

Старшие боги были довольно бесполезны в обеих историях Mortal Kombat. В оригинальной трилогии они просто сидели сложа руки и позволяли Шао Кану уничтожать целые цивилизации, даже вторгаясь в Земное царство, несмотря на поражение в турнире Mortal Kombat. А когда они все же оторвали свои задницы, чтобы что-то предпринять, то, как правило, было уже слишком поздно. И это еще не говоря об истории с Шинноком.



Лю Кан, однако, очень снисходителен. В бете Mortal Kombat 1 игроки обнаружили отсылку к Старшим богам, доказывая, что Лю Кан решил оставить их в своей новой временной шкале. И это несмотря на то, что они были ответственны за большую часть хаоса, который имел место в предыдущей временной шкале, когда он был защитником Земного Царства. Один из них даже встал на сторону Кроники.

Как видно на приведенном ниже скриншоте, отсылка появляется в тот момент, когда Лю Кан совершает бруталити. Здесь он говорит: "Старшие боги простите меня", что подтверждает их существование в перезагрузке.

Лю Кан сформировал новую временную линию, так что он мог бы сделать их гораздо более полезными - однако, судя по реплике, он все еще ниже их, так что он не самое важное божество.

Эта версия Лю Кана не прочь простить старых врагов. Мы уже знаем, что Герас вернулся и на его стороне. И это несмотря на то, что он помогал Кронике в Mortal Kombat 11, поэтому мы могли бы увидеть, как Шиннок и Цетрион тоже вернутся, на этот раз в совсем других ролях.

Конечно, ни то, ни другое пока не подтверждено. Но будут выпущены DLC с персонажами и даже однопользовательский режим, где они могут появиться. Пока что в Mortal Kombat 1 много отсылок и новых подходов к предыдущим играм, так что исключать что-либо сейчас нельзя.