Mortal Kombat 1 похоронит систему Крипта ©

В последние годы Mortal Kombat отлично справляется с задачей расширить традиционные возможности файтинга. Одним из основных компонентов такого подхода в последних нескольких играх была Крипта - место, где вы можете потратить внутриигровую валюту на открытие костюмов, бруталити, фаталити и других полезных штук для бойцов. Но, несмотря на то, что Крипта пользуется большой популярностью у фанатов, глава серии Эд Бун сообщил, что его команда готовит нечто иное для Mortal Kombat 1.

"У нас совершенно новая система [разблокировки]", - сообщил он для PS Blog. "Я могу сказать, что это не Крипта. Но у нас будет совершенно новая система разблокировки".

Крипта в Mortal Kombat 11 представляла собой полностью исследуемое трехмерное пространство с картой, по которой можно было перемещаться, чтобы открывать сундуки. Но, несмотря на несколько иную концепцию, режим World Tour в стиле RPG в недавно вышедшей Street Fighter 6 действительно расширил возможности игры. И было бы здорово увидеть что-то наподобие такого режима.

Выход Mortal Kombat 1 на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.