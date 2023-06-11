Mortal Kombat 1 похоронит систему Крипта

В последние годы Mortal Kombat отлично справляется с задачей расширить традиционные возможности файтинга. Одним из основных компонентов такого подхода в последних нескольких играх была Крипта - место, где вы можете потратить внутриигровую валюту на открытие костюмов, бруталити, фаталити и других полезных штук для бойцов. Но, несмотря на то, что Крипта пользуется большой популярностью у фанатов, глава серии Эд Бун сообщил, что его команда готовит нечто иное для Mortal Kombat 1.
"У нас совершенно новая система [разблокировки]", - сообщил он для PS Blog. "Я могу сказать, что это не Крипта. Но у нас будет совершенно новая система разблокировки".
Крипта в Mortal Kombat 11 представляла собой полностью исследуемое трехмерное пространство с картой, по которой можно было перемещаться, чтобы открывать сундуки. Но, несмотря на несколько иную концепцию, режим World Tour в стиле RPG в недавно вышедшей Street Fighter 6 действительно расширил возможности игры. И было бы здорово увидеть что-то наподобие такого режима.
Выход Mortal Kombat 1 на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.
"У нас совершенно новая система [разблокировки]", - сообщил он для PS Blog. "Я могу сказать, что это не Крипта. Но у нас будет совершенно новая система разблокировки".
Чую что эта "новая система" - баттлпасс
лутбоксы.
Система уровней(
Конечно новая, и батлпасс завезут и магазин, не зря там валюту уже продают до выхода игры
Не "Крипта", а "Крипт" или устоявшиеся с пиратского перевода "Склеп".
И стоит начать, что не в "последних играх", а ещё с Дэдли Альянс, который в 2002 вышел, Склеп был во всех играх, минуя только Монахов Шаолинь и МК DC.
Аналог РПГ был и раньше - Конквест в Deception, потом "бегалка в Армагеддон. Так что все это было ещё очень давно.
сделают ещё больше привязки к онлайну. ведь крипту 11 й части легко можно было взломать и у тебя всё есть
Боевой пропуск, как в Overwatch чтоли?