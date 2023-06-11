Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.6 210 оценок

Mortal Kombat 1 похоронит систему Крипта

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Gruz_
Новости

В последние годы Mortal Kombat отлично справляется с задачей расширить традиционные возможности файтинга. Одним из основных компонентов такого подхода в последних нескольких играх была Крипта - место, где вы можете потратить внутриигровую валюту на открытие костюмов, бруталити, фаталити и других полезных штук для бойцов. Но, несмотря на то, что Крипта пользуется большой популярностью у фанатов, глава серии Эд Бун сообщил, что его команда готовит нечто иное для Mortal Kombat 1.

"У нас совершенно новая система [разблокировки]", - сообщил он для PS Blog. "Я могу сказать, что это не Крипта. Но у нас будет совершенно новая система разблокировки".

Крипта в Mortal Kombat 11 представляла собой полностью исследуемое трехмерное пространство с картой, по которой можно было перемещаться, чтобы открывать сундуки. Но, несмотря на несколько иную концепцию, режим World Tour в стиле RPG в недавно вышедшей Street Fighter 6 действительно расширил возможности игры. И было бы здорово увидеть что-то наподобие такого режима.

Выход Mortal Kombat 1 на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Epic Games Store) запланирован на 19 сентября 2023 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
GameOver-inc

"У нас совершенно новая система [разблокировки]", - сообщил он для PS Blog. "Я могу сказать, что это не Крипта. Но у нас будет совершенно новая система разблокировки".

Чую что эта "новая система" - баттлпасс

5
Озверин

лутбоксы.

1
Omnia Smirnow

Система уровней(

1
Kamishini1993

Конечно новая, и батлпасс завезут и магазин, не зря там валюту уже продают до выхода игры

2
BrokenHardy

Не "Крипта", а "Крипт" или устоявшиеся с пиратского перевода "Склеп".

И стоит начать, что не в "последних играх", а ещё с Дэдли Альянс, который в 2002 вышел, Склеп был во всех играх, минуя только Монахов Шаолинь и МК DC.

Аналог РПГ был и раньше - Конквест в Deception, потом "бегалка в Армагеддон. Так что все это было ещё очень давно.

2
Дворф

сделают ещё больше привязки к онлайну. ведь крипту 11 й части легко можно было взломать и у тебя всё есть

1
Евгений Кондратенко
то не Крипта. Но у нас будет совершенно новая система разблокировки

Боевой пропуск, как в Overwatch чтоли?

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