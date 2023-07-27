Mortal Kombat 1 получит более длительную поддержку после запуска, чем Mortal Kombat 11 ©

Директор Mortal Kombat Эд Бун рассказал, что NetherRealm Studios планирует поддерживать Mortal Kombat 1 новым контентом и обновлениями в течение более длительного периода времени по сравнению с Mortal Kombat 11. После запуска в 2019 году NetherRealm продолжала выпускать новых персонажей и крупное расширение (названное Aftermath) для MK11, прежде чем в конечном итоге завершить разработку в 2021 году. Поскольку MK1 уже на горизонте, Бун сообщил, что сотрудники NetherRealm уже планируют поддерживать игру в 2025 году или позже.

Во время беседы на Comic-Con в Сан-Диего у Буна спросили о том, как долго фанаты могут ожидать обновлений Mortal Kombat 1 после того, как она появится на прилавках магазинов в сентябре. Бун сказал, что, как минимум, NetherRealm ожидает двухлетнюю поддержку после релиза, как это было с Mortal Kombat 11. Однако, по всей вероятности, MK1 должна получать новый контент в течение еще более длительного периода времени, хотя никаких конкретных расписаний пока не установлено.

«Я думаю, что это минимум, который мы будем делать», — сказал Бун об идее продолжения работы над Mortal Kombat 1 в течение двух лет. «Я думаю, что мы будем поддерживать эту игру, по крайней мере, столько же, сколько и Mortal Kombat 11. Я подозреваю, что даже дольше, но самое интересное в выпуске дополнительных персонажей после того, как мы запустили игру, — это увидеть их отношения».

Говоря больше об этих дополнительных персонажах, NetherRealm недавно подтвердила полный состав своего DLC Kombat Pack в Mortal Kombat 1. Всего в этом дополнении будет представлено шесть бойцов, в том числе Такеда, Эрмак, Куан Чи, Омни-мэн, Миротворец и Хоумлендер. NetherRealm до сих пор не предоставила определенное окно выпуска, когда появится это DLC.

Что касается основной игры, то Mortal Kombat 1 должна выйти менее чем через два месяца, 19 сентября 2023 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК, а также в нее можно будет играть во время закрытого бета-тестировании в неопределенное время в августе.