Mortal Kombat 1 получит самую долгосрочную поддержку в серии

С момента выхода Mortal Kombat 11 до анонса новой части прошло четыре года, что является немалым сроком для выхода продолжения. Как сообщают разработчики, ожидание не будут напрасными. В новой Mortal Kombat игроков ждет новая эра культовой франшизы, которая принесет множество нововведений. Ну а самое главное, студия NetherRealm делает серьезную ставку на максимально долгосрочную поддержку файтинга.
В недавнем публичном комментарии глава студии и ключевой создатель серии Эд Бун заявил, что для Mortal Kombat 1 готовится самая продолжительная кампания по поддержке и развитию проекта среди всей франшизы. У создателей уже есть некоторых планы для крупных обновлений и расширения. Общая продолжительность поддержки файтинга однозначно превысить её период для Mortal Kombat 11, убежден Эд Бун.
Если верить ранним утечкам, Куан Чи, Омнимен, Ермак, Миротворец, Такеда и Хоумлендер станут первыми играбельными персонажами в запланированных дополнениях. Позднее ростер бойцов будет расширен еще больше, вместе с выпуском обновлений для файтинга.
Выход Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Файтинг обещают перевести на русский язык сразу на релизе.
Ага, так же про 11 часть балаболили
- Омнимен, Миротворец, и Хоумлендер
я есть Грут! вы чего про ракету забыли?
Неужели опять игра - сервис. А писали что подключение к интернету не нужно будет для сингла. Только для онлайна. Кроме того, а ведь МК11 они тоже говорили что, мол, поддерживать будут долго, и что теперь? Даже DLC не выпустили все, какие планировали. Всего пару лет игру на плаву держали. Короче, что-то тут не так.
Ну по идее последнего комбат пака не хватает и всё на этом
Не 1.5 года, а 1 год и 6 месяцев.
Очередная игра сервис?
Правильно. Доить надо долго,упорно и не торопясь.
плохо эта новость пахнет
длиною в десять лет? Одни уже хотели))
бредятина))) кто вообще может противостоять суперменоподобный ГГ ? типо соня,кейдж,скорпион...ахахаха наркомания,тогда туде же сайтаму,манхеттена запихните нарики)))
Сейчас бы в мортал комбате реализм искать...
А я вообще удивлён, что подобный комменту выше вообще имеет место быть.