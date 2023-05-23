Mortal Kombat 1 получит самую долгосрочную поддержку в серии ©

С момента выхода Mortal Kombat 11 до анонса новой части прошло четыре года, что является немалым сроком для выхода продолжения. Как сообщают разработчики, ожидание не будут напрасными. В новой Mortal Kombat игроков ждет новая эра культовой франшизы, которая принесет множество нововведений. Ну а самое главное, студия NetherRealm делает серьезную ставку на максимально долгосрочную поддержку файтинга.

В недавнем публичном комментарии глава студии и ключевой создатель серии Эд Бун заявил, что для Mortal Kombat 1 готовится самая продолжительная кампания по поддержке и развитию проекта среди всей франшизы. У создателей уже есть некоторых планы для крупных обновлений и расширения. Общая продолжительность поддержки файтинга однозначно превысить её период для Mortal Kombat 11, убежден Эд Бун.

Если верить ранним утечкам, Куан Чи, Омнимен, Ермак, Миротворец, Такеда и Хоумлендер станут первыми играбельными персонажами в запланированных дополнениях. Позднее ростер бойцов будет расширен еще больше, вместе с выпуском обновлений для файтинга.

Выход Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Файтинг обещают перевести на русский язык сразу на релизе.