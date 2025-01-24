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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 934 оценки

Mortal Kombat 1 продолжает традицию с загадками и новым секретным бойцом - розовым ниндзя Флойдом

GeekBerserk
Новости

Mortal Kombat уже 30 лет троллит фанатов секретными персонажами, и Mortal Kombat 1 не исключение. В игре появилась новая загадка: бой с розовым ниндзя по имени Флойд.

Недавнее обновление вместе с DLC Конаном-варваром добавило цепочку из 37 скрытых испытаний, например, победить Скорпиона Скорпионом, используя только гарпун. За выполнение каждого испытания вы получаете гитарный рифф и иконку Флойда, но порядок испытаний остаётся загадкой. Датамайнер thethiny активно занимается раскопками файлов по этому вопросу!

После 100 матчей на ладдере Флойд может появиться с намёком на активное задание. Победа над ним откроет уникальную арену, но сам Флойд не станет играбельным персонажем. Этот персонаж — отсылка к Pink Floyd и сообщению Эда Буна в 2022 году, где он шутил о создании розового ниндзя. Отрадно видеть, что старая-добрая традиция, начавшаяся в Ultimate Mortal Kombat 3 живёт и по сей день!

-24
23
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Mikhail Donskoy

Ну хорошо, что это отсылка к Pink Floyd и твиту Эда Буна, а не к одному запрещенному в России движению. А то мужик в розовом, да еще и радуга как-то намекают...

10
Alex Spector

Ну радуга тут возможно отсылка к их альбому 73-го года....

1
JackBV
6
Tommy.

В такой маске трудно дышать

0
Лидер 666

в твоем возрасте и без маски трудно

-27
ivan41kds Лидер 666

поведение взрослого человека, прям пример

4
Комментарий удален
Tommy. Лидер 666

по твоей же логике выходит что тебе 44? и ты у нас самый адекватный и здравомыслящий?

5
Комментарий удален
Пользователь ВКонтакте

Его, получается, зовут ПИНК флойд // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте

// Виктор Бароменский

0
SCHIDO

повесточка уже тут?

0
Neradzurri

А вместо фаталити он в гудок ахнет

0