Mortal Kombat 1 продолжает традицию с загадками и новым секретным бойцом - розовым ниндзя Флойдом

Mortal Kombat уже 30 лет троллит фанатов секретными персонажами, и Mortal Kombat 1 не исключение. В игре появилась новая загадка: бой с розовым ниндзя по имени Флойд.

Недавнее обновление вместе с DLC Конаном-варваром добавило цепочку из 37 скрытых испытаний, например, победить Скорпиона Скорпионом, используя только гарпун. За выполнение каждого испытания вы получаете гитарный рифф и иконку Флойда, но порядок испытаний остаётся загадкой. Датамайнер thethiny активно занимается раскопками файлов по этому вопросу!

После 100 матчей на ладдере Флойд может появиться с намёком на активное задание. Победа над ним откроет уникальную арену, но сам Флойд не станет играбельным персонажем. Этот персонаж — отсылка к Pink Floyd и сообщению Эда Буна в 2022 году, где он шутил о создании розового ниндзя. Отрадно видеть, что старая-добрая традиция, начавшаяся в Ultimate Mortal Kombat 3 живёт и по сей день!