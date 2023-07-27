Mortal Kombat 1: раскрыта дата бета-тестирования, а также доступные бойцы и персонажи Камео

Команда NetheRealm Studios объявила в Twitter даты закрытого бета-тестирования Mortal Kombat 1, которое будет зарезервировано для тех, кто оформил предзаказ на игру. Отметьте в календаре: тесты пройдут с 18 по 21 августа на PS5 и Xbox Series X|S.
Поэтому это будет отличная возможность опробовать игру и новую динамику, разработанную командой разработчиков для такого рода перезагрузки франшизы. Среди них борцы Камео или персонажи, управляемые ИИ, которых мы сможем вызвать на площадку, чтобы помешать противнику или помочь нам во время комбо.
В дополнение к датам, когда состоится бета-тестирование Mortal Kombat 1, также были опубликованы подробности о списке бойцов, которых можно будет использовать, а также о включенных персонажах и этапах Камео. В частности:
Персонажи
- Лю Кан
- Сам-Зиро
- Китана
- Джонни Кейдж
- Ли Мэй
Камео персонажи
- Кано
- Соня
- Джакс
- Фрост
Этап
- Чайный домик
- Особняк Джонни Кейджа
Напоминаем, что Mortal Kombat 1 будет доступна на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch с 19 сентября 2023 года. На данный момент нет подробностей о возможной бета-версиина ПК и Nintendo Switch.
сам зира ...
Сам-Зиро ти кто? Давай досвиданья!
типо сам саб зиро будет там и поэтому сам зиро?)
Кто-то видать пересмотрел новую Клеопатру.