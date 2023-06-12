Mortal Kombat 1 скрывает фазу загрузки оригинальным способом ©

Недавнее 7-минутное геймплейное видео Mortal Kombat 1 позволило нам заметить детали, которые были упущены во время презентации на Summer Game Fest. В этой связи представляется, что команда разработчиков нашла очень интересный способ замаскировать экраны загрузки.



Как видно из различных геймплейных роликов, которые можно найти в сети, экран выбора персонажа был изменен таким образом, чтобы "обмануть" игрока, заставив его поверить в отсутствие фазы загрузки. На самом деле, фон этого меню такой же, как и выбранная арена: как только игроки решают, каких борцов использовать, мы видим, как оба персонажа подходят друг к другу и обмениваются репликами (как на изображении выше). Это как раз тот момент, когда игра приступает к загрузке всех необходимых ресурсов, поскольку по окончании этого быстрого диалога оба отошли в сторону и начали беспрепятственно сражаться. Это очень интересный дизайнерский выбор, благодаря которому игровой процесс становится более плавным.



