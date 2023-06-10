Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.6 202 оценки

Mortal Kombat 1 стала самой популярной по просмотрам на YouTube игрой с Summer Game Fest

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butcher69
Новости

Summer Game Fest 2023 разделила пользователей во мнениях относительно формата проведения и показанного. И самой популярной игрой, стала Moratl Kombat 1, по крайней мере, так утверждают данные собранные известным аналитиком Benji-Sales.

Как обычно, он учитывал и просмотры перезаливов оригинальных видео с более чем 20 тыс просмотров, но не реакции или разборы трейлеров.

  1. Mortal Kombat 1 — более 6,8 млн просмотров;
  2. Final Fantasy VII Rebirth — более 3 млн просмотров;
  3. Marvel’s Spider-Man 2 — более 2,1 млн просмотров;
  4. Sonic Superstars — более 1,8 млн просмотров;
  5. Warhammer 40,000: Space Marine II — более 1,3 млн просмотров;
  6. Prince of Persia: The Lost Crown — более 1 млн просмотров.
Индустрия
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Кенши, Джакс, Китана и камео бойцы на новых скриншотах Mortal Kombat 1
Комментарии: 4
Ваш комментарий
211186

Мне оч понравился игровой процесс, особенно что помогают персонажи из самой первой части. Тогда, в 1993, мне 8 лет было, рубился на 486 компе сутки напролёт. И самое интресное, что ты тогда не смог делать фаталити, потому что тупо нигде не было информации,как это делается и какие комбинации для этого нужны. Специально проигрывал и ждал,чтобы тебе его сделали. Охренеть время летит а, 30 лет прошло… вот видимо к юбилею и решили снова назвать мк1

-3
ABOMINOG1

Тебе по ходу 8 лет так и осталось

Раз мультфильмы до сих пор нравятся)

-5
Сергей Качмарский ABOMINOG1

зато ты очень взрослый, самодостаточный и, главное, объективный человек🤡🤡🤡

-1
dreamevil2067

Интересно, какие оценки у этих просмотров

-4