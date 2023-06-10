Mortal Kombat 1 стала самой популярной по просмотрам на YouTube игрой с Summer Game Fest

Summer Game Fest 2023 разделила пользователей во мнениях относительно формата проведения и показанного. И самой популярной игрой, стала Moratl Kombat 1, по крайней мере, так утверждают данные собранные известным аналитиком Benji-Sales.
Как обычно, он учитывал и просмотры перезаливов оригинальных видео с более чем 20 тыс просмотров, но не реакции или разборы трейлеров.
- Mortal Kombat 1 — более 6,8 млн просмотров;
- Final Fantasy VII Rebirth — более 3 млн просмотров;
- Marvel’s Spider-Man 2 — более 2,1 млн просмотров;
- Sonic Superstars — более 1,8 млн просмотров;
- Warhammer 40,000: Space Marine II — более 1,3 млн просмотров;
- Prince of Persia: The Lost Crown — более 1 млн просмотров.
Мне оч понравился игровой процесс, особенно что помогают персонажи из самой первой части. Тогда, в 1993, мне 8 лет было, рубился на 486 компе сутки напролёт. И самое интресное, что ты тогда не смог делать фаталити, потому что тупо нигде не было информации,как это делается и какие комбинации для этого нужны. Специально проигрывал и ждал,чтобы тебе его сделали. Охренеть время летит а, 30 лет прошло… вот видимо к юбилею и решили снова назвать мк1
Тебе по ходу 8 лет так и осталось
Раз мультфильмы до сих пор нравятся)
зато ты очень взрослый, самодостаточный и, главное, объективный человек🤡🤡🤡
Интересно, какие оценки у этих просмотров