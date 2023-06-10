Mortal Kombat 1 стала самой популярной по просмотрам на YouTube игрой с Summer Game Fest ©

Summer Game Fest 2023 разделила пользователей во мнениях относительно формата проведения и показанного. И самой популярной игрой, стала Moratl Kombat 1, по крайней мере, так утверждают данные собранные известным аналитиком Benji-Sales.

Как обычно, он учитывал и просмотры перезаливов оригинальных видео с более чем 20 тыс просмотров, но не реакции или разборы трейлеров.