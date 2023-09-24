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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 439 оценок

Mortal Kombat 1 возглавляет британские розничные чарты, а Lies of P на третьем месте

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butcher69
Новости

Mortal Kombat 1 заняла первое место в британских чартах, а Lies of P - третье, сообщил редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг (Christopher Dring), предваряя некоторые сведения, предвещая полную статистику, которая появится завтра.

Дринг отметил, что продажи Mortal Kombat 1 (наш обзор здесь) в физическом формате оказались на 38% ниже, чем у ее предшественницы Mortal Kombat 11, что становится все более распространенным явлением в связи с распространением цифрового формата.

Результат, достигнутый Lies of P (наш обзор здесь), необычным Souls-like, разработанным студией Round8 и компанией Neowiz, безусловно, отличный, особенно если учесть, что игра с первого дня была включена в каталог Xbox Game Pass.

Что касается остальных игр, то редактор GamesIndustry пояснил, что The Crew Motorfest, главная героиня лучшего в истории Ubisoft запуска в серии, опустилась со второго на одиннадцатое место.

Наконец, были упомянуты две новинки: физическая версия ремастера Pikmin 1+2, дебютировавшая на четвертой позиции, и Payday 3, которая вместо дебюта заняла седьмое место, также несмотря на то, что с первого дня была включена в каталог Xbox Game Pass.

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3
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Mihanbo

зачем вообще нужны эти британские чарты?????,тогда уж постите китайские,индийские,японские,австалийские и т.д...

2
UndecidedLionel

Очко им вылизывают, вот и постят.

0
211186

Отличная игра lies of P

-1