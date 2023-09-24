Mortal Kombat 1 возглавляет британские розничные чарты, а Lies of P на третьем месте

Mortal Kombat 1 заняла первое место в британских чартах, а Lies of P - третье, сообщил редактор GamesIndustry.biz Кристофер Дринг (Christopher Dring), предваряя некоторые сведения, предвещая полную статистику, которая появится завтра.
Дринг отметил, что продажи Mortal Kombat 1 (наш обзор здесь) в физическом формате оказались на 38% ниже, чем у ее предшественницы Mortal Kombat 11, что становится все более распространенным явлением в связи с распространением цифрового формата.
Результат, достигнутый Lies of P (наш обзор здесь), необычным Souls-like, разработанным студией Round8 и компанией Neowiz, безусловно, отличный, особенно если учесть, что игра с первого дня была включена в каталог Xbox Game Pass.
Что касается остальных игр, то редактор GamesIndustry пояснил, что The Crew Motorfest, главная героиня лучшего в истории Ubisoft запуска в серии, опустилась со второго на одиннадцатое место.
Наконец, были упомянуты две новинки: физическая версия ремастера Pikmin 1+2, дебютировавшая на четвертой позиции, и Payday 3, которая вместо дебюта заняла седьмое место, также несмотря на то, что с первого дня была включена в каталог Xbox Game Pass.
зачем вообще нужны эти британские чарты?????,тогда уж постите китайские,индийские,японские,австалийские и т.д...
Очко им вылизывают, вот и постят.
Отличная игра lies of P