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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 306 оценок

На запуске Mortal Kombat 1 будет иметь 20 разных локаций для поединков

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Gutsz
Новости

Этой осенью NetherRealm Studios выпустит на всех актуальных платформах Mortal Kombat 1. Новый файтинг обещают порадовать игроков перезапуском сюжетной линии всей франшизы, большим разнообразием персонажей и еще большим количеством арен для битвы. В Mortal Kombat 1 будут представлены как хорошо знакомые локации для битвы, так и совершенно новые области.

Как сообщается, всего для Mortal Kombat 1 планируется 20 игровых арен. Каждая из них будет отличаться уникальным дизайном и будет служить яркой демонстрацией разных уголков удивительного мира файтинга. Все эти локации будут доступны в релизной версии игры, но общий список арен обещает дополниться уже с выходом контентных обновлений для игры.

Список уже подтвержденных арен для Mortal Kombat 1:

Если верить заявлениям инсайдеров с никами thethiny и FateUnknown, которые ранее слили список персонажей из DLC, в Mortal Kombat 1 будет действительно большой выбор арен. Разработчики планируют добавить в игре как совершенно новые локации, так и знакомые места из прошлых игр серии, но в современном оформлении. Кроме этого, список арен будет расширяться не только с выходом DLC. Для игры планируются бесплатные обновления с дополнительными локациями, однако когда их ждать неизвестно.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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3
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
dreamevil2067

Как человек который очень любит МК в этот раз я выберу Теккен

1
SubaruBrzDream

Камео все портят 😑

1
kolinmah

Раунд уан! Файт!

0