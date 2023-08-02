На запуске Mortal Kombat 1 будет иметь 20 разных локаций для поединков

Этой осенью NetherRealm Studios выпустит на всех актуальных платформах Mortal Kombat 1. Новый файтинг обещают порадовать игроков перезапуском сюжетной линии всей франшизы, большим разнообразием персонажей и еще большим количеством арен для битвы. В Mortal Kombat 1 будут представлены как хорошо знакомые локации для битвы, так и совершенно новые области.
Как сообщается, всего для Mortal Kombat 1 планируется 20 игровых арен. Каждая из них будет отличаться уникальным дизайном и будет служить яркой демонстрацией разных уголков удивительного мира файтинга. Все эти локации будут доступны в релизной версии игры, но общий список арен обещает дополниться уже с выходом контентных обновлений для игры.
Список уже подтвержденных арен для Mortal Kombat 1:
Если верить заявлениям инсайдеров с никами thethiny и FateUnknown, которые ранее слили список персонажей из DLC, в Mortal Kombat 1 будет действительно большой выбор арен. Разработчики планируют добавить в игре как совершенно новые локации, так и знакомые места из прошлых игр серии, но в современном оформлении. Кроме этого, список арен будет расширяться не только с выходом DLC. Для игры планируются бесплатные обновления с дополнительными локациями, однако когда их ждать неизвестно.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Как человек который очень любит МК в этот раз я выберу Теккен
Камео все портят 😑
Раунд уан! Файт!