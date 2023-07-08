Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 264 оценки

Нейросеть нарисовала "правильные" версии Сони Блейд и Китаны из MK

Simple Jack
Новости

У героинь получились пышные формы

Автор популярного аккаунта MySmartArts показал сгенерированные нейросетью «правильные» изображения Сони Блейд и Китаны из Mortal Kombat. Midjourney сделала формы героинь пышными, но в то же время спортивными. По мнению некоторых комментаторов, такие версии можно назвать «правильными».

Соня Блейд по версии MySmarArts:

Китана по версии MySmarArts:

Источник  
33
31
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 31
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Ну, такими бы они и были, если бы у разрабов MK была бы хоть половина яичка.

29
Wraith_Soul

За такие картинки скоро нейросеть отменят xD

15
Евгений Кондратенко

ага, начнут нападки на разработчиков нейронок, из-за того что их нейросети рисуют баб белыми)

2
Кот144 Евгений Кондратенко

не только белыми, но и в теле, подтянутыми и накаченными, а также без бороды, и с женскими гениталиями

0
zjkjt
6
Danny Lamb

Не отбирайте хлеб у (порноактрис) косплейщиц.

4
Tiberius684
4
Omnia Smirnow

Тема сисек раскрыта)

3
Медведь Бойфренд

Аниме личико - check
Вымя до пола - check
Окорочка, способные накормить всех голодающих Африки - check

Все идеально, если бы не кубики, мой пивной живот протестует против такого непотребства у баб!!! 😥

2
August Dark

Ну как в китайской игровой индустрии, чисто как под копирку идеальные лица, с такими же идеальными телами.
Я люблю красоту, но как-то не возбуждает идея о том, чтобы в медиа повсеместно были идеальные куколки, их во всяких инстагарамах хватает.

0
BR45SIC August Dark

Вот и долбо*бы из твиттера так же подумали, оскорбились и давай отменять всех, у кого не 120 килограммовая туша.

0
AngrySukaFox

Нейросеть, как всегда, пугает меня своим неумением рисовать пальцы у людей

2
SOLUS5678

Нейросеть знает что нужно игрокам лучше чем разработчики

1
Sonic268

Stephanie не одобрила б таких девочек

0
GameOver-inc

А когда вышла МК9 я думал что в следующих я буду видеть примерно таких девушек в МК
Но соевые западные дизайнеры решили напердеть мне на лицо.

0
Кей Овальд

Фигуристо. Чутка с Эребором, но неплохо.

0
Omnia Smirnow

Боже, как же красиво получилось)

0
U1traMagnum

Нейросеть умнее нрс) по этому в мк таких девочек не будет(

0
Мур Мур lamour

Глупый сперматоксикозник 😑

-7
BoT_TaK_BoT Мур Мур lamour

умная фемка?

2
U1traMagnum Мур Мур lamour

В чем тут глупость? Если я хочу видеть сексуальных персонажей в играх а не монашек в хиджабах.

0
hpi

Как с такими сиськами драться?

0
AndralStormborn

Их можно использовать для отвлечения внимания, особенно если внезапно лифчик сдергивать и пока противник в шоке, вырубать его)

2
Sergey_ko

Простите, но это была бы дешёвая пародия на Соню с Китаной

0
Робот Колдун

Или как они выглядели бы в МК Deadly Alliance с их одеждой

0
A1ex_MC

Это чё?

0
Кот144

ну, она крепко держит руку очередного воздыхателя, ну а сам воздыхатель буквально свалился от болевого шока

0
cuckold

Морды-ок. Тело - фантазии школо-дрочеров.

-8
Михаил Исламов

С какого перепугу это фантазии? Пойди в любой спортзал, там по хлеще будут. Вот тебе для примера, бабе 36 и двое детей родила.

Спойлер
-1
cuckold Михаил Исламов

Уродство. Сиськи у ИИ все равно в разы больше.

-6
Юрец Одесса

Не, херня сисики очень большие, озабоченная нейросеть!!

-9