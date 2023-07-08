Нейросеть нарисовала "правильные" версии Сони Блейд и Китаны из MK

У героинь получились пышные формы
Автор популярного аккаунта MySmartArts показал сгенерированные нейросетью «правильные» изображения Сони Блейд и Китаны из Mortal Kombat. Midjourney сделала формы героинь пышными, но в то же время спортивными. По мнению некоторых комментаторов, такие версии можно назвать «правильными».
Соня Блейд по версии MySmarArts:
Китана по версии MySmarArts:
Ну, такими бы они и были, если бы у разрабов MK была бы хоть половина яичка.
За такие картинки скоро нейросеть отменят xD
ага, начнут нападки на разработчиков нейронок, из-за того что их нейросети рисуют баб белыми)
не только белыми, но и в теле, подтянутыми и накаченными, а также без бороды, и с женскими гениталиями
Не отбирайте хлеб у (порноактрис) косплейщиц.
Тема сисек раскрыта)
Аниме личико - check
Вымя до пола - check
Окорочка, способные накормить всех голодающих Африки - check
Все идеально, если бы не кубики, мой пивной живот протестует против такого непотребства у баб!!! 😥
Ну как в китайской игровой индустрии, чисто как под копирку идеальные лица, с такими же идеальными телами.
Я люблю красоту, но как-то не возбуждает идея о том, чтобы в медиа повсеместно были идеальные куколки, их во всяких инстагарамах хватает.
Вот и долбо*бы из твиттера так же подумали, оскорбились и давай отменять всех, у кого не 120 килограммовая туша.
Нейросеть, как всегда, пугает меня своим неумением рисовать пальцы у людей
Нейросеть знает что нужно игрокам лучше чем разработчики
Stephanie не одобрила б таких девочек
А когда вышла МК9 я думал что в следующих я буду видеть примерно таких девушек в МК
Но соевые западные дизайнеры решили напердеть мне на лицо.
Фигуристо. Чутка с Эребором, но неплохо.
Боже, как же красиво получилось)
Нейросеть умнее нрс) по этому в мк таких девочек не будет(
Глупый сперматоксикозник 😑
умная фемка?
В чем тут глупость? Если я хочу видеть сексуальных персонажей в играх а не монашек в хиджабах.
Как с такими сиськами драться?
Их можно использовать для отвлечения внимания, особенно если внезапно лифчик сдергивать и пока противник в шоке, вырубать его)
Простите, но это была бы дешёвая пародия на Соню с Китаной
Или как они выглядели бы в МК Deadly Alliance с их одеждой
Это чё?
ну, она крепко держит руку очередного воздыхателя, ну а сам воздыхатель буквально свалился от болевого шока
Морды-ок. Тело - фантазии школо-дрочеров.
С какого перепугу это фантазии? Пойди в любой спортзал, там по хлеще будут. Вот тебе для примера, бабе 36 и двое детей родила.
Уродство. Сиськи у ИИ все равно в разы больше.
Не, херня сисики очень большие, озабоченная нейросеть!!