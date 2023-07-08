Нейросеть нарисовала "правильные" версии Сони Блейд и Китаны из MK

У героинь получились пышные формы

Автор популярного аккаунта MySmartArts показал сгенерированные нейросетью «правильные» изображения Сони Блейд и Китаны из Mortal Kombat. Midjourney сделала формы героинь пышными, но в то же время спортивными. По мнению некоторых комментаторов, такие версии можно назвать «правильными».

Соня Блейд по версии MySmarArts:

Китана по версии MySmarArts: