NetherRealm обновила список подтвержденных бойцов Mortal Kombat 1 ©

Скорпион, Саб-Зиро, Милина, Китана и многие другие знаменитые бойцы серии Mortal Kombat обязательно вернуться в новой части файтинга. Разработчики игры из NetherRealm Studios на днях провели новую демонстрацию боевика с демонстрацией геймплейных роликов, а вместе с этим подтвердила еще ряд играбельных персонажей. Всего в Mortal Kombat 1 обещает собрать самых большой список доступных бойцов.

Как отмечают NetherRealm, сейчас они официально подтвердили 12 играбельных персонажей в Mortal Kombat 1. Полная версия игры будет включать ростер уже из 24 бойцов, который будет расширяться новыми персонажами вместе с контентными обновлениями и дополнениями.

Список подтвержденных бойцов в Mortal Kombat 1 выглядит следующим образом: Джонни Кейдж, Кун Лао, Милини, Рейн, Саб-Зиро, Лю Кан, Скорпион, Смоук, Китана, Руйден, Кенши и Шанг Цунг.

Список камео героев: Кано, Сектор, Соня, Саб-Зиро, Скорпион, Джакс, Сайракс, Кун Лао, Страйкер, Фрост и Горо.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.