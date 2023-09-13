NetherRealm подробнее рассказали про опции доступности в Mortal Kombat 1

До запуска Mortal Kombat 1 осталось всего несколько дней, а её выход в раннем доступе еще ближе. В дополнение к выпуску релизного трейлера предстоящей перезагрузки франшизы файтингов, который подтвердил наличие Рэйко в списке основных бойцов, NetherRealm Studios и WB Games также раскрыли полный список специальных возможностей, которые будут доступны в игре при запуске.
Mortal Kombat 1 предложит ряд опций в таких категориях, как визуальные, слуховые и двигательные. Визуальные параметры, например, будут включать в себя включение повествования для пунктов меню через программу чтения с экрана, режимы дальтонизма для пользовательского интерфейса и HUD, а также возможность настройки определенных элементов HUD, например, возможность изменять расположение полосок здоровья.
В режиме «Вторжения» в стиле настольной игры игроки также смогут включать аудионавигационную помощь с различными звуками, связанными с разными вещами, а также другие функции доступности, такие как переназначаемые элементы управления, сочетания клавиш для ввода и и даже был подтвержден переключатель помощи для мини-игры «Испытайте свою мощь». Между тем, игра, конечно же, позволит игрокам погрузиться в тренировочные режимы, чтобы проверить свои навыки.
Полный список опций доступности вы можете посмотреть по ссылке.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК. Для владельцев Premium Edition она разблокируется на несколько дней раньше, 14 сентября.