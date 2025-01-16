NetherRealm показала геймплейный трейлер Конана-варвара для Mortal Kombat 1

Студия NetherRealm выпустила новый трейлер игрового процесса Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, показав Конана-варвара в действии. Знаменитый персонаж Арнольда Шварценеггера будет добавлен в состав 21 января в период раннего доступа. Затем он будет доступен для покупки 28 января на Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК.

Рожденный на поле боя, Конан стал одним из самых грозных воинов, которых когда-либо видел мир, благодаря неустанному труду и битвам. Проданный в рабство после того, как его родители были убиты, а деревня разрушена злобным военачальником Тулсой Думом, он в конечном итоге был освобожден своим хозяином и отправился на поиски мести – его путешествие завершается победой над Думом, освобождая тысячи людей от его колдовской власти. В Mortal Kombat 1 Конан готов защищать Земное Царство от мерзких существ, которые хотят его завоевать.

Отличительные, но разрушительные приемы Конана полностью показаны в новом трейлере и построены вокруг его культового меча Атлантиды. Мастер клинка может выполнять сложные маневры с внушительным стальным оружием, включая его замысловатое вращение меча и фирменный удар сверху, чтобы сокрушать противников грубой силой. Видео также показывает одно из ужасных фаталити Конана и тизерит анималити бойца, который превращает персонажа в мощного быка, готового уничтожать поверженных противников.