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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 929 оценок

NetherRealm показала геймплейный трейлер Конана-варвара для Mortal Kombat 1

monk70
Новости

Студия NetherRealm выпустила новый трейлер игрового процесса Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, показав Конана-варвара в действии. Знаменитый персонаж Арнольда Шварценеггера будет добавлен в состав 21 января в период раннего доступа. Затем он будет доступен для покупки 28 января на Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК.

Рожденный на поле боя, Конан стал одним из самых грозных воинов, которых когда-либо видел мир, благодаря неустанному труду и битвам. Проданный в рабство после того, как его родители были убиты, а деревня разрушена злобным военачальником Тулсой Думом, он в конечном итоге был освобожден своим хозяином и отправился на поиски мести – его путешествие завершается победой над Думом, освобождая тысячи людей от его колдовской власти. В Mortal Kombat 1 Конан готов защищать Земное Царство от мерзких существ, которые хотят его завоевать.

Отличительные, но разрушительные приемы Конана полностью показаны в новом трейлере и построены вокруг его культового меча Атлантиды. Мастер клинка может выполнять сложные маневры с внушительным стальным оружием, включая его замысловатое вращение меча и фирменный удар сверху, чтобы сокрушать противников грубой силой. Видео также показывает одно из ужасных фаталити Конана и тизерит анималити бойца, который превращает персонажа в мощного быка, готового уничтожать поверженных противников.

5
7
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MаnGo

Лучший файтинг на свети!

1
Igrohronik

Да

0
Stas776

Жаль не Т-1000

И не понимаю, Арни на озвучке или нет

0
U1traMagnum

Вряд ли Арни у нрс денег нет чтобы он озвучил чара) они скорее всего как в мк11 позвали подражателя Арни

-1
Alex Safonov

нет, другой актер озвучки, как и в мк 11

1
Stas776 Alex Safonov

Жаль. Остаётся надеяться, что хотя б Роберта Патрика подтянут

0
U1traMagnum Stas776

А толк от этой озвучке? Когда игроки диалоги скипают перед боем.

0