NetherRealm показала геймплейный трейлер T-1000 для Mortal Kombat 1 и нового камео-бойца

Разработчики Mortal Kombat 1 показали первый тизер трейлер с T-1000, культового антагониста из «Терминатора 2», а также анонсировали нового камео-бойца — Madam Bo.

T-1000, чья внешность и голос полностью соответствуют образу Роберта Патрика, использует в бою фирменные атаки: лезвия, крюки и превращение в жидкий металл. Его Фаталити воссоздает легендарную погоню на грузовике из «Терминатора 2», завершаясь безжалостной расправой над противником.

Madam Bo станет камео-героем, но подробностей о ее механиках пока немного. Дата выхода DLC пока не объявлена.