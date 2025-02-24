NetherRealm показала геймплейный трейлер T-1000 для Mortal Kombat 1 и нового камео-бойца

Разработчики Mortal Kombat 1 показали первый тизер трейлер с T-1000, культового антагониста из «Терминатора 2», а также анонсировали нового камео-бойца — Madam Bo.
T-1000, чья внешность и голос полностью соответствуют образу Роберта Патрика, использует в бою фирменные атаки: лезвия, крюки и превращение в жидкий металл. Его Фаталити воссоздает легендарную погоню на грузовике из «Терминатора 2», завершаясь безжалостной расправой над противником.
Madam Bo станет камео-героем, но подробностей о ее механиках пока немного. Дата выхода DLC пока не объявлена.
t-1000 не убиваемый по сути, зачем он во вселенной мк?)))
В таких играх каждый второй по сути не убиваемый.
так тут его сделают убиваемым) чисто скинчик прикольный
Т-1000, по сути, и не злодей. Он просто терминатор-ребёнок, которого побыстрее отправили в прошлое с миссией, пока тот не успел научиться отличать хорошее от плохого. В отличие от твёрдых моделей, у жидких нельзя отключить режим самообучения.
А бабка эта не та, случаем, которую можно было использовать как кровожадный снаряд из элементов окружения, в одной из прошлых частей?