Mortal Kombat 1 19.09.2023
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NetherRealm показала содержимое коллекционного издания Mortal Kombat 1

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monk70
Новости

После выхода анонсирующего трейлера Mortal Kombat 1 разработчики жестокого файтинга NetherRealm также представили публике изображение со всем содержимым эксклюзивного Kollector's Edition.

Вот список содержимого ограниченного издания файтинга:

  • Копия Mortal Kombat 1.
  • Код для загрузки Шанг-Цунга в качестве дополнительного персонажа
  • Код, чтобы получить скин Лю Канга, вдохновленный статуей COARSE.
  • Ваучер с кодом для загрузки Kombat Pack (содержащего скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа, шесть персонажей и пять камео-бойцов)
  • Ранний доступ с 14 сентября 2023 г.
  • Статуя Лю Канга высотой около 42 см, разработанная COARSE
  • Три принта с дизайном COARSE
  • Стилбук
  • 2.700 кристаллов дракона

Стоимость 249,99 долларов, и заинтересованные игроки смогут начать бронировать его с завтрашнего дня, пятницы, 19 мая 2023 года. Также следует отметить, что коллекционные издания Mortal Kombat 1 будут продаваться только в версиях для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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