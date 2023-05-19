NetherRealm показала содержимое коллекционного издания Mortal Kombat 1 ©

После выхода анонсирующего трейлера Mortal Kombat 1 разработчики жестокого файтинга NetherRealm также представили публике изображение со всем содержимым эксклюзивного Kollector's Edition.

Вот список содержимого ограниченного издания файтинга:

Копия Mortal Kombat 1.

Код для загрузки Шанг-Цунга в качестве дополнительного персонажа

Код, чтобы получить скин Лю Канга, вдохновленный статуей COARSE.

Ваучер с кодом для загрузки Kombat Pack (содержащего скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа, шесть персонажей и пять камео-бойцов)

Ранний доступ с 14 сентября 2023 г.

Статуя Лю Канга высотой около 42 см, разработанная COARSE

Три принта с дизайном COARSE

Стилбук

2.700 кристаллов дракона

Стоимость 249,99 долларов, и заинтересованные игроки смогут начать бронировать его с завтрашнего дня, пятницы, 19 мая 2023 года. Также следует отметить, что коллекционные издания Mortal Kombat 1 будут продаваться только в версиях для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.