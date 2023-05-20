NetherRealm потратила на Mortal Kombat 1 больше времени, чем на любую другую игру серии ©

Эд Бун из NetherRealm утверждает, что команда потратила больше времени на разработку Mortal Kombat 1, чем на любую другую игру серии Mortal Kombat, и эти усилия "будут видны".

Совсем недавно NetherRealm и WB Games анонсировали Mortal Kombat 1, новую мягкую перезагрузку, которая, по сути, перевернет все, что мы знаем о франшизе. MK1 обещает представить "переосмысленные версии культовых персонажей, какими их еще никогда не видели", а также "неожиданные повороты в классическом соперничестве и оригинальные истории".

Во время недавней прямой трансляции Mortal Kombat 1 Эд Бун из NetherRealm раскрыл некоторые новые интересные подробности об игре. Бун не продемонстрировал ни один из режимов MK1, например, режим Kameo, но он сказал, что команда потратила на Mortal Kombat 1 больше времени, чем на любую другую игру франшизы.

"Я думаю, мы работали над этой игрой дольше, чем над любой другой игрой Mortal Kombat. Это будет видно. Вы будете в восторге, увидев новые вещи, о которых нам не терпится рассказать вам", - сказал Бун.

Бун также рассказал о том, почему игра называется Mortal Kombat 1:

"Mortal Kombat 1 - это действительно начало вселенной, в некотором смысле".

Это не продолжение истории Mortal Kombat 11. Опять же, у персонажей совершенно другие роли в этой новой временной шкале, и мы действительно хотели подчеркнуть это и сделать акцент в названии. Это Mortal Kombat 1, это совершенно новое начало, вы увидите, как эти персонажи будут представлены заново, с новыми ролями и новыми отношениями друг с другом. Это главный катализатор для того, чтобы назвать игру Mortal Kombat 1.

Мы также услышали, как Бун рассказал о том, почему Лю Канг находится в центре внимания маркетинга MK1. В конце концов, Лю Канг создал вселенную.

Скорпион и Саб-Зеро всегда были своего рода плакатами для Mortal Kombat. Поскольку это вселенная Лю Канга, опять же, мы действительно хотели все смешать - цветовая гамма в нашем ключевом арте отличается. Лю Канг... это первый раз, когда мы действительно показываем его спереди. Опять же, речь идет о совершенно новом Mortal Kombat, и я думаю, что Лю Канг - отличное лицо, чтобы показать, что это совершенно новый Mortal Kombat, а не просто продолжение предыдущего.