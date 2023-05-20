NetherRealm потратила на Mortal Kombat 1 больше времени, чем на любую другую игру серии

Эд Бун из NetherRealm утверждает, что команда потратила больше времени на разработку Mortal Kombat 1, чем на любую другую игру серии Mortal Kombat, и эти усилия "будут видны".
Совсем недавно NetherRealm и WB Games анонсировали Mortal Kombat 1, новую мягкую перезагрузку, которая, по сути, перевернет все, что мы знаем о франшизе. MK1 обещает представить "переосмысленные версии культовых персонажей, какими их еще никогда не видели", а также "неожиданные повороты в классическом соперничестве и оригинальные истории".
Во время недавней прямой трансляции Mortal Kombat 1 Эд Бун из NetherRealm раскрыл некоторые новые интересные подробности об игре. Бун не продемонстрировал ни один из режимов MK1, например, режим Kameo, но он сказал, что команда потратила на Mortal Kombat 1 больше времени, чем на любую другую игру франшизы.
"Я думаю, мы работали над этой игрой дольше, чем над любой другой игрой Mortal Kombat. Это будет видно. Вы будете в восторге, увидев новые вещи, о которых нам не терпится рассказать вам", - сказал Бун.
Бун также рассказал о том, почему игра называется Mortal Kombat 1:
"Mortal Kombat 1 - это действительно начало вселенной, в некотором смысле".
Это не продолжение истории Mortal Kombat 11. Опять же, у персонажей совершенно другие роли в этой новой временной шкале, и мы действительно хотели подчеркнуть это и сделать акцент в названии. Это Mortal Kombat 1, это совершенно новое начало, вы увидите, как эти персонажи будут представлены заново, с новыми ролями и новыми отношениями друг с другом. Это главный катализатор для того, чтобы назвать игру Mortal Kombat 1.
Мы также услышали, как Бун рассказал о том, почему Лю Канг находится в центре внимания маркетинга MK1. В конце концов, Лю Канг создал вселенную.
Скорпион и Саб-Зеро всегда были своего рода плакатами для Mortal Kombat. Поскольку это вселенная Лю Канга, опять же, мы действительно хотели все смешать - цветовая гамма в нашем ключевом арте отличается. Лю Канг... это первый раз, когда мы действительно показываем его спереди. Опять же, речь идет о совершенно новом Mortal Kombat, и я думаю, что Лю Канг - отличное лицо, чтобы показать, что это совершенно новый Mortal Kombat, а не просто продолжение предыдущего.
судя по системкам в рекомендованных 1080, то они вообще ничё не меняли лолкек. просто чуть подтянули текстурки и выпускают ту же мк11 тока за оверпрайс (теперь уже за 70 бачей вместо 60)
Или просто в кои оо веки игра оптимизирована нормально, не все же разрабы рукожопы
Хотелось бы ещё что бы так же вышли и рематеры всех старых частей бы
В целом вселенная МК нравится, но файтинги слишком душный и убогий жанр, чтоб в них играть. Было бы круто если б по мк выходили игры в других жанрах - экшн рпг, да хоть пошаговые тактики.
Сейчас бы Ремейк МК Shaolin Monks.
да чет такое в стиле дарксайдерс генезис -экшен - слэшерно - платформерное)
было бы круто) да даже гача типа геншина на мобилки было бы круто) но именно типа геншина/стар рейла, а то одна мобилка есть по МК, я кстати долго в нее залипал - но она прям донатная помойка) хоть и прикольная)