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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 312 оценок

NetherRealm Studios показала геймплей Mortal Kombat 1 за Смоука

Simple Jack
Новости

Издание IGN опубликовало новый геймплей Mortal Kombat 1 с прямой трансляции разработчиков. В ролике показали способности Смоука.

Герой впервые появился во второй части серии в качестве скрытого неигрового персонажа. Он может превращаться в дым и становиться невидимым, дезориентируя противников.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года. Игра будет доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. 11 августа в турецком PlayStation Store стартовали предзаказы файтинга. Стандартное издание стоит 1400 лир (около 5000 рублей), премиум-издание — 2000 лир (около 7200 рублей).

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
SkyraX

ну неужели в новость можно вставлять плеер ютуб, а не убогий пг

2
vadutc

А толку ,делаешь на фул экран и вуаля привет убогий пг

2
ChiliPepper

Революционных решений нет в файтингах. Хочется прорыва.

0
jax baron

прорыв только 1 у мк без проигрышный это на релизе хотя бы 50 персов сделать- вот пока они это не сделают будет лалкой.

0
Никита Дроздоvv

Ну да

0
Strannik110

KULT вошел в чат!

0