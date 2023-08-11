NetherRealm Studios показала геймплей Mortal Kombat 1 за Смоука

Издание IGN опубликовало новый геймплей Mortal Kombat 1 с прямой трансляции разработчиков. В ролике показали способности Смоука.
Герой впервые появился во второй части серии в качестве скрытого неигрового персонажа. Он может превращаться в дым и становиться невидимым, дезориентируя противников.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года. Игра будет доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. 11 августа в турецком PlayStation Store стартовали предзаказы файтинга. Стандартное издание стоит 1400 лир (около 5000 рублей), премиум-издание — 2000 лир (около 7200 рублей).
ну неужели в новость можно вставлять плеер ютуб, а не убогий пг
А толку ,делаешь на фул экран и вуаля привет убогий пг
Революционных решений нет в файтингах. Хочется прорыва.
прорыв только 1 у мк без проигрышный это на релизе хотя бы 50 персов сделать- вот пока они это не сделают будет лалкой.
Ну да
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