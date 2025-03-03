NetherRealm Studios представила трейлер нового камео-бойца для Mortal Kombat 1 - Мадам Бо

NetherRealm Studios представила нового камео-бойца для Mortal Kombat 1 — Мадам Бо. В свежем тизер-трейлере показали её поддержку в бою: смертоносные удары бутылками, выжигание глаз и фирменное фаталити, которое получилось по-настоящему крышесносным — и, разумеется, с чайной тематикой.

Мадам Бо — владелица чайного дома и союзница Лин Куэй, что добавляет глубины её образу. Уже 18 марта она станет доступна для владельцев Kombat Pack 2 и Khaos Reigns, а все остальные смогут сыграть за неё с 25 марта.

Помимо Мадам Бо, в Mortal Kombat 1 появится новый DLC-боец — Терминатор T-1000. Готовы ли вы к новым смертельным сражениям?