Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.6 201 оценка

Новые полноценные видео геймплея Mortal Kombat 1

©
Talendor3
Новости

В сети появились подробные видео геймлпея между некоторыми бойцами Mortal Kombat 1. На видео показан полноценный геймплей, включая способности камео бойцов. Так в одном из поединков можно увидеть использование X-ray камео Джакса и Сони, Фаталити Кенши а так же Фаталити Джакса в роли Камео бойца, которое сильно похоже на его фаталити из МК3.

Так же стример с ником Super выложил свое видео геймплея. Как и на предыдущих видео можно увидеть бои 4 основных персонажей: Китана, Саб-Зиро, Кенши и Лю-Кенг, а так же 3 Камео бойцов: Сони, Кано и Джакса. Судя по тому что можно увидеть на экране выбора персонажей, всего нас ожидает 24 основных бойца и 16 Камео в текущей версии игры.

Выход игры запланирован на 19 сентября 2023 года.

0
0
Последние посты по игре Mortal Kombat 1
Кенши, Джакс, Китана и камео бойцы на новых скриншотах Mortal Kombat 1
Кенши, Джакс, Китана и камео бойцы на новых скриншотах Mortal Kombat 1
Эд Бун мечтал заполучить Жан-Клод Ван Дамма для участия в Mortal Kombat в течение многих лет
Эд Бун мечтал заполучить Жан-Клод Ван Дамма для участия в Mortal Kombat в течение многих лет
Авторы Mortal Kombat 1 опубликовали музыкальный трек из игры
Авторы Mortal Kombat 1 опубликовали музыкальный трек из игры
Комментарии: 0
Ваш комментарий