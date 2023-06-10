Новые полноценные видео геймплея Mortal Kombat 1 ©

В сети появились подробные видео геймлпея между некоторыми бойцами Mortal Kombat 1. На видео показан полноценный геймплей, включая способности камео бойцов. Так в одном из поединков можно увидеть использование X-ray камео Джакса и Сони, Фаталити Кенши а так же Фаталити Джакса в роли Камео бойца, которое сильно похоже на его фаталити из МК3.

Так же стример с ником Super выложил свое видео геймплея. Как и на предыдущих видео можно увидеть бои 4 основных персонажей: Китана, Саб-Зиро, Кенши и Лю-Кенг, а так же 3 Камео бойцов: Сони, Кано и Джакса. Судя по тому что можно увидеть на экране выбора персонажей, всего нас ожидает 24 основных бойца и 16 Камео в текущей версии игры.

Выход игры запланирован на 19 сентября 2023 года.