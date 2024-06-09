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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 798 оценок

Новый трейлер Mortal Kombat 1 демонстрирует бой между Хоумлендером и Омни-Меном

monk70
Новости

Компания NetherRealm Studios выпустила новый трейлер Mortal Kombat 1. Трейлер длится чуть более 2 минут и демонстрирует бой между двумя суперсильными персонажами DLC — Омни-Меном и Хоумлендером.

Наряду с демонстрацией различных комбо для обоих ультражестоких супергероев, трейлер также дает нам возможность взглянуть на некоторые из их самых интенсивных, кинематографических атак: Хоумлендер использует самолет, в то время как Омни-Мен проталкивает своего противника через движущийся поезд метро.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
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