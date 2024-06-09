Новый трейлер Mortal Kombat 1 демонстрирует бой между Хоумлендером и Омни-Меном

Компания NetherRealm Studios выпустила новый трейлер Mortal Kombat 1. Трейлер длится чуть более 2 минут и демонстрирует бой между двумя суперсильными персонажами DLC — Омни-Меном и Хоумлендером.
Наряду с демонстрацией различных комбо для обоих ультражестоких супергероев, трейлер также дает нам возможность взглянуть на некоторые из их самых интенсивных, кинематографических атак: Хоумлендер использует самолет, в то время как Омни-Мен проталкивает своего противника через движущийся поезд метро.
Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.