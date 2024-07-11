NRS представит Mortal Kombat 1 Year 2 во время San Diego Comic-Con

В преддверии выставки San Diego Comic-Con (SDCC) 2024 компания NetherRealm Studios (NRS) сделала новый анонс в отношении Mortal Kombat 1. Разработчики MK1 собираются посетить ежегодную выставку и поведать о своих планах по дальнейшему развитию игры. Если верить предыдущим сообщениям, в будущем фанатов ждет Kombat Pack 2 и сюжетное расширение, аналогичное Mortal Kombat 11.

Из официального аккаунта Mortal Kombat 1 в сети X стало известно, что панель MK1 на San Diego Comic-Con состоится в пятницу, 26 июля. К сожалению, это все, что говорится в сообщении. Но если учесть, что на Comic-Con состоится презентация второго года поддержки Mortal Kombat 1, то можно не сомневаться, а NRS приложит все усилия, чтобы этот анонс стоил ожидания.

Прежде чем на San Diego Comic-Con состоится анонс по Mortal Kombat 1, давайте вспомним о том, что нам известно о ее будущем. По данным из достоверных источников, в Kombat Pack 2 будут добавлены оригинальные бойцы Mortal Kombat и несколько новых приглашенных персонажей. По имеющимся данным, среди них будут Нуб Сайбот, Сайракс и Сектор. Среди гостевых персонажей будет Терминатор Т-1000, Конан-варвар и Призрачное лицо из франшизы "Крик".

Вместе с новыми персонажами также планируется сюжетное дополнение, в центре которого, предположительно, будет Титан Хавик. Наконец, инсайдер по имени Interloko сообщил, что NRS планирует добавить две новые арены. По некоторым данным, выход DLC Year 2, скорее всего, совпадет с первой годовщиной Mortal Kombat 1.

Пока мы ждем подтверждения этих утечек, можно поставить напоминание на 26 июля, чтобы узнать, что же приготовила для нас NRS.