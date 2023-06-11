Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.6 213 оценок

Обширный геймплей Mortal Kombat 1 демонстрирует приемы и фаталити камео-бойцов

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Procy_on
Новости

После демонстрации геймплея на Summer Game Fest Showcase, в выходные представители прессы приложили руку к Mortal Kombat 1. Хотя мы уже видели некоторые матчи, был представлен более подробный геймплей, который раскрывает некоторые новые интересные детали. Посмотрите почти 27-минутный видеоролик ниже.

В демке для прессы были представлены четыре играбельных персонажа - Лю Кан, Кенши, Саб-Зиро и Китана - и три камео-бойца - Джакс, Соня и Кано. Список атак и специальных приемов Саб-Зиро можно увидеть на 3:33, а камео-приемы Кано - на 3:43. Камео-бойцы могут использовать фаталити.

Еще одна интересная деталь - смена времени суток для каждого этапа, причем особняк Кейдж выглядит очень хорошо на рассвете и в сумерках. На 6:24 можно увидеть прогрессию, похожую на башню, хотя неизвестно, вернутся ли башни в качестве отдельного режима.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Danny Lamb

Ну вот. Все фаталити из старых частей вернуться. Включая самые абсурдные. А тут беспокоились.

1
брaтанчик

🔥

0
PobedinskiY

херня. Лучше мк3 ультимейт не будет ничего.

-3