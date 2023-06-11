Обширный геймплей Mortal Kombat 1 демонстрирует приемы и фаталити камео-бойцов ©

После демонстрации геймплея на Summer Game Fest Showcase, в выходные представители прессы приложили руку к Mortal Kombat 1. Хотя мы уже видели некоторые матчи, был представлен более подробный геймплей, который раскрывает некоторые новые интересные детали. Посмотрите почти 27-минутный видеоролик ниже.



В демке для прессы были представлены четыре играбельных персонажа - Лю Кан, Кенши, Саб-Зиро и Китана - и три камео-бойца - Джакс, Соня и Кано. Список атак и специальных приемов Саб-Зиро можно увидеть на 3:33, а камео-приемы Кано - на 3:43. Камео-бойцы могут использовать фаталити.



Еще одна интересная деталь - смена времени суток для каждого этапа, причем особняк Кейдж выглядит очень хорошо на рассвете и в сумерках. На 6:24 можно увидеть прогрессию, похожую на башню, хотя неизвестно, вернутся ли башни в качестве отдельного режима.