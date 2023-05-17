Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 119 оценок

Официальный анонс новой Mortal Kombat состоится на этой неделе, как намекает творческий руководитель NetherRealm Studios

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Gutsz
Новости

Ожидания фанатов культовой серии файтингов Mortal Kombat уже совсем скоро будут вознаграждены. Слухи, полунамеки и двусмысленные тизеры останутся позади и перед нами предстанет официальный анонс новой игры франшизы. Публичная демонстрация новой Mortal Kombat должна состояться уже на этой неделе, по крайне мере на это намекает творческий руководитель NetherRealm Studios и отец франшизы Эд Бун.

Эд Бун известен своим активным общением с фанатами через социальные сети и на этот раз он решил предупредить игроков об официальном анонсе новой Mortal Kombat заранее. Он опубликовал короткое послание на своей личной страничке и сообщил, что это неделя "будет веселой". С учетом выхода недавнего тизера и стикера дракона в конце этого сообщения, нет никаких сомнений, что речь идет о новых новостях касательно следующей части файтинга.

Если верить инсайдерам, нас ждет анонс Mortal Kombat без дополнительных подзаголовков и цифр в названии. Игроки получает своеобразный перезапуск серии, а среди гостевых персонажей может появиться Конан-варвар и Миротворец и Хоумлендер.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
ONEEX

Ценник конечно будет неимоверно конский! :(

17
bohdan2015

Рептилия её сделает несомненно стремительной и веселой)

3
Krendelll

Скажу так.
После анонса новой Street Fighter 6 - трейлер про Cammy, я понял, что на новый мортал у меня - не стоит...)

p.s. Почему она Cammy а не Cummy...?))

Спойлер
1
Дома лучше всего

Если снова - цирк уродов, даже не собираюсь покупать. Тошно и смешно уже смотреть на всех этих ЛЕВЫХ персонажей, никак не вписывающихся в Mortal Kombat. А так же должен быть переработан онлайн режим, ибо там кроме задротов никого нет, нужно разделять как то сервера.

0
Владимир Кочетов

больше жду анонса ростера, надеюсь классических киборгов вернут

0
KnDiman

Что уж не на следующей недели, 24 мая PlayStation Showcase пройдёт.

0
tvorog8088

Драчки вообще не перевариваю, держу в курсе.

-16
Раб дергающихся пикселей

+

Предпочитаю магию и крутую технику. Мы, модное и прогрессивное поколение за свободу и все хорошее, должны презирать грубое насилие. Драчки ненавижу со своего выпускного, когда пятиклассник Юнусбек поставил меня на колени запрещенной подножкой, подло воспользовавшись фактором внезапности и численного преимущества (с ним был его трансформер БАМБЛБИ на батарейках). А падать с высоты 188 см. ой как больно, друзья мои.

-9
Hitrus6

Спасибо за интересную(нет) информацию.

6
tvorog8088 Hitrus6

Не буду(буду) продолжать в том же духе.

-1
dreamevil2067 Раб дергающихся пикселей

Досталось тебе бедолага от юнусбека

Шутку оценил+

2
Hitrus6 tvorog8088

Ну я до этого понял, что тебе нечего не поможет. Иди лучше друзьям своим рассказывай что тебе не нравится, если они у тебя конечно есть, а нам твои личные вкусы не интересны. Раз не перевариваешь файтинги какого ты тут в коментах делаешь ?

0