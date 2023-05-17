Официальный анонс новой Mortal Kombat состоится на этой неделе, как намекает творческий руководитель NetherRealm Studios

Ожидания фанатов культовой серии файтингов Mortal Kombat уже совсем скоро будут вознаграждены. Слухи, полунамеки и двусмысленные тизеры останутся позади и перед нами предстанет официальный анонс новой игры франшизы. Публичная демонстрация новой Mortal Kombat должна состояться уже на этой неделе, по крайне мере на это намекает творческий руководитель NetherRealm Studios и отец франшизы Эд Бун.
Эд Бун известен своим активным общением с фанатами через социальные сети и на этот раз он решил предупредить игроков об официальном анонсе новой Mortal Kombat заранее. Он опубликовал короткое послание на своей личной страничке и сообщил, что это неделя "будет веселой". С учетом выхода недавнего тизера и стикера дракона в конце этого сообщения, нет никаких сомнений, что речь идет о новых новостях касательно следующей части файтинга.
Если верить инсайдерам, нас ждет анонс Mortal Kombat без дополнительных подзаголовков и цифр в названии. Игроки получает своеобразный перезапуск серии, а среди гостевых персонажей может появиться Конан-варвар и Миротворец и Хоумлендер.
Ценник конечно будет неимоверно конский! :(
Рептилия её сделает несомненно стремительной и веселой)
Скажу так.
После анонса новой Street Fighter 6 - трейлер про Cammy, я понял, что на новый мортал у меня - не стоит...)
p.s. Почему она Cammy а не Cummy...?))
Если снова - цирк уродов, даже не собираюсь покупать. Тошно и смешно уже смотреть на всех этих ЛЕВЫХ персонажей, никак не вписывающихся в Mortal Kombat. А так же должен быть переработан онлайн режим, ибо там кроме задротов никого нет, нужно разделять как то сервера.
больше жду анонса ростера, надеюсь классических киборгов вернут
Что уж не на следующей недели, 24 мая PlayStation Showcase пройдёт.
Драчки вообще не перевариваю, держу в курсе.
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Предпочитаю магию и крутую технику. Мы, модное и прогрессивное поколение за свободу и все хорошее, должны презирать грубое насилие. Драчки ненавижу со своего выпускного, когда пятиклассник Юнусбек поставил меня на колени запрещенной подножкой, подло воспользовавшись фактором внезапности и численного преимущества (с ним был его трансформер БАМБЛБИ на батарейках). А падать с высоты 188 см. ой как больно, друзья мои.
Спасибо за интересную(нет) информацию.
Не буду(буду) продолжать в том же духе.
Досталось тебе бедолага от юнусбека
Шутку оценил+
Ну я до этого понял, что тебе нечего не поможет. Иди лучше друзьям своим рассказывай что тебе не нравится, если они у тебя конечно есть, а нам твои личные вкусы не интересны. Раз не перевариваешь файтинги какого ты тут в коментах делаешь ?