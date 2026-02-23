Олимпийские фигуристы провели свой номер в стиле Mortal Kombat, удивив зрителей

Обычно фигурное катание ассоциируется у зрителей со скрипками, классической музыкой, элегантными костюмами и плавной грацией. Пожалуй, это последний вид спорта, где ожидаешь увидеть отсылки к одной из самых жестоких и кровавых видеоигровых франшиз. Однако порой спортсмены решают сломать все привычные шаблоны и выдают шоу, которое заставляет геймеров по всему миру прильнуть к экранам. Именно такой сюрприз ожидал зрителей на минувших выходных во время Зимних Олимпийских игр.

Грузинская пара фигуристов, Анастасия Метелкина и Лука Берулава, покорили интернет в эти выходные своим невероятным номером по мотивам культового файтинга Mortal Kombat. Выступление прошло в рамках гала-концерта — особого формата соревнований, где балом правят зрительские симпатии и зрелищность.

Фигуристы выкатились на лед в детально воссозданных образах любимых героев: Берулава предстал перед публикой в костюме Саб-Зиро, а Метелкина примерила наряд принцессы Китаны. Номер исполнялся под легендарный танцевальный трек «Techno Syndrome» (тот самый, под который всем хочется кричать "Mortal Kombat!").

Хореография не уступала музыкальному сопровождению: спортсмены мастерски вплели в элементы фигурного катания имитацию ударов, фирменные приемы бойцов и даже движения «оглушенных» персонажей. Видео с номером моментально стало вирусным в социальных сетях.

Единственное, что сделало бы это выступление еще круче, — это фаталити с разворота в прыжке в самом конце

— сыронизировали фанаты в комментариях.

Для тех поклонников, в ком это выступление пробудило жажду настоящих битв в реальном мире, тоже есть позитивные вести. На фоне успеха фигуристов киноделы напомнили о скором выходе сиквела экранизации файтинга. Премьера долгожданного фильма «Мортал Комбат 2» сдвинулась на неделю раньше срока — теперь лента стартует в прокате 8 мая этого года.