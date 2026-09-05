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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 1 174 оценки

Он вернулся! Voices38 взломал Mortal Kombat 1 - файтинг с защитой Denuvo продержался более трёх лет после релиза

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Хакер Voices38 сообщил о взломе PC-версии Mortal Kombat 1, которая использует антипиратскую защиту Denuvo. На момент публикации взлом уже появился в сети.

Mortal Kombat 1 "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Ранее Mortal Kombat 1 уже получила гипервизорный обход Denuvo от DenuvOwO, однако для запуска игры с его помощью пользователям приходилось выполнять дополнительные манипуляции с системой. Теперь же Voices38 выпустил полноценный взлом игры.

Mortal Kombat 1 — файтинг от NetherRealm Studios и Warner Bros. Games, представляющий собой перезапуск вселенной знаменитой серии. События разворачиваются в новой временной линии, созданной Лю Каном после событий Mortal Kombat 11. Помимо сюжетной кампании, игра предлагает традиционные сражения между бойцами, систему камео-персонажей и различные сетевые режимы.

Mortal Kombat 1 вышла 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Таким образом, с момента официального релиза игры до появления взлома прошло почти три года.

ПК 18
202
119
Комментарии:  119
Ваш комментарий
Abarmot90

Ждёмс в след.субботу онимушу

40
Dunovo

Он в пасе бесплатно лежит ,нах не кому не нужен

35
Алекс Балдунин

Плейграунд!? ВЫ поддерживаете пиратство ил как?

35
LordAscarot

Вот система камео меня отталкивала от этой части больше всего

23
Lu Meng

Скажу так, после всех этих 2xko и marvel tokonov в MK1 играется очень фаново и приятно.... Пусть будут лучше ассисты чем 2на2, 3на3, 4на4... Таг хрени понаделали и надеялись что взлетит... О чём они думали?

16