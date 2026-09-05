Он вернулся! Voices38 взломал Mortal Kombat 1 - файтинг с защитой Denuvo продержался более трёх лет после релиза

Хакер Voices38 сообщил о взломе PC-версии Mortal Kombat 1, которая использует антипиратскую защиту Denuvo. На момент публикации взлом уже появился в сети.

Ранее Mortal Kombat 1 уже получила гипервизорный обход Denuvo от DenuvOwO, однако для запуска игры с его помощью пользователям приходилось выполнять дополнительные манипуляции с системой. Теперь же Voices38 выпустил полноценный взлом игры.

Mortal Kombat 1 — файтинг от NetherRealm Studios и Warner Bros. Games, представляющий собой перезапуск вселенной знаменитой серии. События разворачиваются в новой временной линии, созданной Лю Каном после событий Mortal Kombat 11. Помимо сюжетной кампании, игра предлагает традиционные сражения между бойцами, систему камео-персонажей и различные сетевые режимы.

Mortal Kombat 1 вышла 19 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Таким образом, с момента официального релиза игры до появления взлома прошло почти три года.