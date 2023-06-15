Онлайновый стресс-тест Mortal Kombat 1 стартует на следующей неделе ©

Он начнется вечером 23 июня и закончится в то же время 26 июня.

Игроки еще могут зарегистрироваться, чтобы получить шанс на участие, а приглашения будут разосланы случайно выбранным игрокам 21 июня.

В тестировании могут принять участие только игроки, проживающие в Северной Америке, Латинской Америке, Бразилии и Европе.

Он будет доступен только для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, как и отдельный бета-тест игры.

В стресс-тесте будет поддерживаться многопользовательская онлайн-игра 1 против 1 и ограниченный однопользовательский режим Klassic Towers против соперников с искусственным интеллектом.

"Цель - намеренно нагрузить нашу сетевую инфраструктуру и выявить потенциальные проблемы перед запуском игры", - говорится в FAQ компании Warner.

Игроки, оформившие предварительный заказ на игру для PS5 или Xbox Series X/S, получат доступ к бета-тестированию игры, которое должно состояться в августе.

NetherRealm разрабатывает версии игры для консолей текущего поколения и следит за разработкой версий для ПК и Nintendo Switch, которыми занимаются QLOC и Shiver Entertainment / Saber Interactive соответственно.

Игра, анонсированная в прошлом месяце и намеченная к выходу на 19 сентября, "представит возрожденную вселенную Mortal Kombat, созданную богом огня Лю Кангом, с переосмысленными версиями культовых персонажей, какими они еще никогда не были".