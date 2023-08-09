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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 311 оценок

От человека к человеку: энтузиаст показал эволюцию Рептилии в Mortal Kombat

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Gutsz
Новости

На днях разработчики из студии NetherRealm официально объявили о возвращении культового бойца Рептилии в основную линейку персонажей Mortal Kombat. Он появлялся еще в самых первых играх серии жестоких файтингов и имеет богатую историю, особенно в части дизайна персонажа. Необычный путь развития Рептилии в серии Mortal Kombat решил показать энтузиаст X_AZEEZ3.

Пользователь выпустил небольшой ролик, который в полной мере отражает историю эволюции Рептилии. Этот герой начал с человеческого облика в костюме ниндзя, несколько раз перевоплощался в рептилоидного монстра и наконец вновь вернулся к классическому дизайну. В Mortal Kombat 1 он вновь предстанет перед игроками в своей человеческой форме и знаменитом зеленом костюме.

Создатель серии Mortal Kombat и руководитель разработки новой игры Эд Бун поблагодарил автора ролика за репрезентацию эволюции Рептилии. По его словам, в Mortal Kombat 1 фанатов ждут еще больше отсылок к классическим играм серии.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Switch.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Древних Русов на него нет.

1
kolinmah

Рептилоид)

0
evil_capcha

На ютубе видел куча роликов про каждую такую эволюцию, что теперь нас ждет дюжина таких блогов?

0