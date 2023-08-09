От человека к человеку: энтузиаст показал эволюцию Рептилии в Mortal Kombat

На днях разработчики из студии NetherRealm официально объявили о возвращении культового бойца Рептилии в основную линейку персонажей Mortal Kombat. Он появлялся еще в самых первых играх серии жестоких файтингов и имеет богатую историю, особенно в части дизайна персонажа. Необычный путь развития Рептилии в серии Mortal Kombat решил показать энтузиаст X_AZEEZ3.
Пользователь выпустил небольшой ролик, который в полной мере отражает историю эволюции Рептилии. Этот герой начал с человеческого облика в костюме ниндзя, несколько раз перевоплощался в рептилоидного монстра и наконец вновь вернулся к классическому дизайну. В Mortal Kombat 1 он вновь предстанет перед игроками в своей человеческой форме и знаменитом зеленом костюме.
Создатель серии Mortal Kombat и руководитель разработки новой игры Эд Бун поблагодарил автора ролика за репрезентацию эволюции Рептилии. По его словам, в Mortal Kombat 1 фанатов ждут еще больше отсылок к классическим играм серии.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Switch.
Древних Русов на него нет.
Рептилоид)
На ютубе видел куча роликов про каждую такую эволюцию, что теперь нас ждет дюжина таких блогов?