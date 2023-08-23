Первые подробности нового режима "Вторжения" для Mortal Kombat 1 и 17 минут геймплея сюжетной кампании

В начале этого месяца появились слухи о том, что на замену уже знакомому прохождению Крипты в Mortal Kombat 1 появится совершенно новый игровой режим. Сегодня игровые СМИ официально подтвердили эту информацию. Во время Gamescom журналистам удалось изучить практически финальную версию файтинга, которая включает в себя все доступные игровые режимы.
Как сообщается, новый режим Mortal Kombat 1 получил название "Вторжение". Как следует из названия, режим основан на вторжении различных врагов и фракций в другие миры с целью их завоевания. Например, Скорпион из другой реальности вторгается в новую эпоху. Захватчики будут давать о себе знать на протяжении всей игры. В нем игроки смогут исследовать большую карту различными персонажами и отправлять их в битвы. Игровой процесс режима чем-то напоминает настольные ролевые игры.
Постепенно вы будете продвигаться по глобальной карте, сможете повышать уровень выбранного бойца, а также улучшать его снаряжение. Кроме того, исследуя карту, игроки будут сталкиваться с различными мини-играми, например, с классическими аркадными башнями, которые нужно пройти, или с другими, например, Test Your Might.
Режим "Вторжение" – это не просто дополнительное развлечение в файтинге. Путешествуя по королевствам, вы сможете разблокировать внутриигровую валюту, концепт-арты и другие бонусы, которыми можно воспользоваться в других режимах.
Также журналисты представили 17 минут прохождения сюжета Mortal Kombat 1:
Отправиться изучать новый режим Mortal Kombat 1 можно будет уже 19 сентября на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Новое виденье режима крипты, обновлённая Кроника, Шанг Цунг с голосом Кэри-Хироюки Тагавы, пока вполне неплохо для файтинга..Вообще релиз файтингов 3ёх главных франшиз в промежутке 8ми месяцев, это праздник для поклонников жанра.
Я:
Как
Кроника вернулась? а как? ее же в 11 части убили
а режим вторжение будет доступен без интернета?
Ты имел ввиду на пиратке.
Не, вряд ли. Там сезонные задания будут.
ясно а скины получается на пиратке нельзя будет получить?