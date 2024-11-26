По словам инсайдера, Kombat Pack 3 и второе сюжетное дополнение для Mortal Kombat 1 были отменены

Обычно, когда на рынке появляется новая Mortal Kombat, NetherRealm Studios продолжает поддерживать игру в течение многих лет, выпуская несколько обновлений контента. Среди этих обновлений наиболее распространённым является появление новых игровых персонажей, включая гостевых из других франшиз, а также контента, связанного с сюжетными расширениями.
По словам инсайдера под ником FateUnknown, известного тем, что он точно сливает информацию о Mortal Kombat, NetherRealm Studios отменила Kombat Pack 3 и второе сюжетное дополнение для Mortal Kombat 1.
Kombat Pack 3 и второе сюжетное дополнение были запланированы, но недавно были отменены. После Kombat Pack 2 больше не будет персонажей. Возможно, будет выпущен один или два Камео, так как над ними уже проделана некоторая работа, но я пока не уверен.
FateUnknown прокомментировал это на Reddit, поэтому другие пользователи решили спросить о причине этой отмены, на что он ответил, что это из-за плохих продаж Khaos Reigns, последнего крупного дополнения для Mortal Kombat 1.
Слава богу, быстрее закроется, крайне слабая вышла, система с камео вообще отстой.
лучше бы сделали простой ремастер мк9 komplete edition на прошлое и актуальное поколение консолей. Затрат меньше, а профита в разы больше бы было
11 часть в разы лучше была, а мрачная 10 так вообще кайф, дайте азиатам сделать мортал комбат уже нормальный блин
Кто им не даёт? Они только свое гoвно аниме делают, а не файтин
А как же поддержка на несколько лет? Эд тереБун может быть что-нибудь поймёт уже и сделает что-то нормальное. чтобы не стыдно было?
А где все эти толпы мешеров казуалов который так славится МК?)
Пора выпускать МК13 в 26 году. А в следующем многие фанаты ждут Трилогию в качественном переиздании. Но могут и тут начудить, сейчас никому до выхода верить нельзя.
вот и прекрасно, блевня загнулась. А еще лучше бы эту серию лет на 10 прикопать, в печенках уже эти Люлю и прочие клоуны.
С одной стороны - печально, с другой стороны - это закономерный итог мк1. Рискованная, необкатанная система камео, которая не зашла аудитории, смена пола любимых персонажей из-за чего комьюнити просто не захотело докупать новых чаров с дополнением, плохое техническое состояние на релизе. Мне с одной стороны грустно, с другой стороны - это должно было быть сделано, что бы издатель не кормил людей г0Bном
Считается, что низкие продажи обусловлены локом файтинга для Азии (Китай, Япония, Южная Корея и десятки других). Из России также не поиграть (про Беларусь не знаю). Потому что жанр файтингов имеет хорошие продажи в этих регионах.
Издатель Warner не просто не продаёт игру в вышеуказанных странах, а именно залочил игру. Это разом отсеяло огромный пласт игроков. Ну как бы через VPN можно, но кто будет этим заниматься? Упоротые киберспортсмены? Так они не создадут таких продаж.
И это не единственная ААА-игра от Warner залоченная под эти регионы. Всё тоже самое касается F2P brawler файтинга Multiversus и других игр студии.
Ещё одна проблема МК, но не самая критичная: мультиплеер. Я не знаю, появились ли сейчас в игре комнаты или какие-то кастомные режимы (о которых просили фанаты)?! Я помню что был просто поиск игрока по уровню и всё. И ничего более!
Фанаты просили сделать нерейтинговые режимы без камэо, режимы без проджектайлов, режимы без использования алтимэйтов -- ну как бы создать ротацию для такого подпивасного фанового мультиплеера. Авторам это неинтересно. Вот у нас 1 режим и сидите в нём.
Я не думаю, что повестка со страшной Таней и девушками Сектором и Сайрексом могла так подточить продажи.
Игроки сами виноваты, надо было покупать игру и ДЛЦ в каждом ларьке и на каждой консоли по 3 раза....теперь сидите без плюшек. С онлайном в 2к это лютый провал, ВБ проще прикопать труп чем его реанемировать.
Игрок сами виноваты что не схавали нового Сектора и Сайракса. Жрите, что дают и не бухтите
всё равно последнее слово за киберспортсменами, а они говорят игра топ.
люди, которые вкатились в мк, считают мк топ. Но решает не 0,001 процент профессионалов, а десятки тысячи подпивасов
Иди проспись, МК испокон веков считалась казуалкой для криворуких нубасов, проф. спортсмены всегда тусовались в СФ и КоФ.
ну и не зачем мучать труп!
я смотрю они себя закапывают по полной
Кто то удивлён?
Неа, начиная с MKX обещают долгую поддержку, а воз и ныне там.
Игра какая-то мультяшная( И система "камео" отстойная.