По словам инсайдера, Kombat Pack 3 и второе сюжетное дополнение для Mortal Kombat 1 были отменены

Обычно, когда на рынке появляется новая Mortal Kombat, NetherRealm Studios продолжает поддерживать игру в течение многих лет, выпуская несколько обновлений контента. Среди этих обновлений наиболее распространённым является появление новых игровых персонажей, включая гостевых из других франшиз, а также контента, связанного с сюжетными расширениями.

По словам инсайдера под ником FateUnknown, известного тем, что он точно сливает информацию о Mortal Kombat, NetherRealm Studios отменила Kombat Pack 3 и второе сюжетное дополнение для Mortal Kombat 1.

Kombat Pack 3 и второе сюжетное дополнение были запланированы, но недавно были отменены. После Kombat Pack 2 больше не будет персонажей. Возможно, будет выпущен один или два Камео, так как над ними уже проделана некоторая работа, но я пока не уверен.

FateUnknown прокомментировал это на Reddit, поэтому другие пользователи решили спросить о причине этой отмены, на что он ответил, что это из-за плохих продаж Khaos Reigns, последнего крупного дополнения для Mortal Kombat 1.