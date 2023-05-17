Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.8 119 оценок

По словам надежного инсайдера, завтра состоится премьера CGI-трейлера новой части Mortal Kombat

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butcher69
Новости

Эд Бун уже некоторое время дразнит официальным анонсом Mortal Kombat 12, и, согласно его последнему тизеру, игра может быть официально представлена уже на этой неделе. Для тех, кто не знает, Эд Бун - один из создателей оригинальной серии Mortal Kombat, и в последние годы он стал хорошо известен своими подколками в социальных сетях.

За прошедшие месяцы он опубликовал множество других твитов, связанных с анонсом Mortal Kombat 12. Но сегодня он вернулся, чтобы заявить: "на этой неделе будет весело", что, по-видимому, является подтверждением того, что игра наконец-то будет представлена.

Этим воспользовался The Snitch, таинственный, и надежный, инсайдер, который на этот раз не захотел прибегать к своим обычным загадкам. В ответ на твит Эда Буна стукач игрового мира решил раскрыть больше подробностей о событии, на которое ссылается соавтор знаменитой серии. По данным The Snitch, завтра, в четверг 18 мая 2023 года, будет выпущен CGI-трейлер, который наконец-то позволит нам узнать больше о следующей главе в серии жестоких файтингов.

По всей видимости, геймплей будет представлен позже, и не исключено, что он может появиться на предстоящей выставке Sony PlayStation Showcase, реальное существование которой пока неясно и которую, по слухам, должны анонсировать уже сегодня.

Одно можно сказать с полной уверенностью: Mortal Kombat 12 появится в этом году. В феврале генеральный директор и президент Warner Bros Discovery Дэвид Заслав вскользь обмолвился во время отчета о доходах WB, что следующая часть культовой серии файтингов выйдет до конца 2023 года. Эд Бун саркастически попытался отвлечь внимание от этого откровения.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Владимир Кочетов
13
plotva85

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9
Netscraper

Надеюсь рэп про тяжёлую жизнь худа в Гарлеме будет на фоне играть 🤣

4
Rain gosling

Cgi трейлеры мк х и 11 были ахринеными, надеюсь 2 перезапуск за 15 лет не подкачает)

2
Omnia Smirnow

Кто-то сливал список бойцов нового МК?

1
Владимир Кочетов

все кому не лень

1
nanouser1234 Владимир Кочетов

а с доказательствами только 1, и они подтвердились, просто список любой может написать, а вот скриншоты...

0
Владимир Кочетов nanouser1234

ну скрины тоже подделать можно. суть в том что на фоне такого числа фейковых сливов уже непонятно где правда, даже если она есть

0
Flosstikss

Жаль русской локализации не будет в 12 части

1
User_200

Первой части многих персонажей не показали Синдел Страйкер Найтвулф Сектор Смок Сайракс Рептилия Рейн Шива Мотаро

0
Executor666

Какой первой части?

-1
NewHorizon Phillips

Сегодня в 16:00 по москве выйдет трейлер

0
NewHorizon Phillips

Трейлер просмотрен. Там теперь вместо Рейдена будет Лю Кан всеми руководить, если судить по трейлеру. Шан Цун вернется, два (?) Кун Лао, Китана, Милена, Саб-Зиро, Скорпион. Вроде бы никого не забыл из

0