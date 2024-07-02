Победитель небольшого турнира по Mortal Kombat 1 разбил оборудование на 3000 долларов, празднуя свою победу

На прошедшем в США турнире CEO 2024 по файтингам инцидент с победителем в Mortal Kombat 1 затмил даже самые зрелищные матчи. Дайлох, известный игрок за Генерала Шао, завоевал первое место и $565 призовых. Однако его бурная радость после победы обернулась разбитым оборудованием и потенциальными штрафами.
Отмечая успех, Дайлох поднял стул и бросил его через ограждение ринга. К сожалению, стул угодил в дорогостоящий световой прибор Elation Chorus Line 16 LED стоимостью $2992.
Организатор турнира Алекс Джебейли в шутку попросил Дайлохa (возможно в шутку) скинуть ему деньги на PayPal, а затем объявил, что бросание предметов на праздновании победы будет караться пожизненным баном на всех его мероприятиях.
Если еще кто-нибудь будет праздновать победу, бросая что-либо, вы будете забанены на всех мероприятиях, которые я когда-либо буду проводить. Это последнее предупреждение для всех в будущем. Не бросайте вещи.
Пока неясно, придется ли Дайлоху оплачивать ремонт, но если страховка не покрывает ущерб, ему грозит штраф в $2427.
Ни Дайлох, ни Джебейли не прокомментировали ситуацию после инцидента.
Этот случай служит напоминанием о важности контроля эмоций во время соревнований, особенно когда речь идет о дорогостоящем оборудовании.
выиграл 0 и долги,ммм // Алексей Алексеев
$565 призовых, серьёзно? за участие случайно платить не пришлось.
Так написано же что небольшой турнир. Для любительского турнира сумма нормальная. Во Владивостоке вообще проводился турнир по CS, с призовыми 5000 рублями за 1 место)))
У нас в городе за турнир по Tekken 5 призом была вторая плойка. С учётом того, что это была весна 2003 года это было суперским призом. Особенно для нашего небольшого города // Миша Калинин
На команду 5к?
Вот как так? Надо в 1-ю очередь держать свои эмоции. Получил призовых 50к руб,разбил оборудование на 262к руб и штраф в 212к руб. Похоже Дайлох ушел в минус огромный
Если кому интересно сам турнир топ 8 и финал https://yandex.ru/video/preview/11208760134974021502
кинул стул
Ужас какой
как купить игру