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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 815 оценок

Победитель небольшого турнира по Mortal Kombat 1 разбил оборудование на 3000 долларов, празднуя свою победу

butcher69
Новости

На прошедшем в США турнире CEO 2024 по файтингам инцидент с победителем в Mortal Kombat 1 затмил даже самые зрелищные матчи. Дайлох, известный игрок за Генерала Шао, завоевал первое место и $565 призовых. Однако его бурная радость после победы обернулась разбитым оборудованием и потенциальными штрафами.

Отмечая успех, Дайлох поднял стул и бросил его через ограждение ринга. К сожалению, стул угодил в дорогостоящий световой прибор Elation Chorus Line 16 LED стоимостью $2992.

Организатор турнира Алекс Джебейли в шутку попросил Дайлохa (возможно в шутку) скинуть ему деньги на PayPal, а затем объявил, что бросание предметов на праздновании победы будет караться пожизненным баном на всех его мероприятиях.

Если еще кто-нибудь будет праздновать победу, бросая что-либо, вы будете забанены на всех мероприятиях, которые я когда-либо буду проводить. Это последнее предупреждение для всех в будущем. Не бросайте вещи.

Пока неясно, придется ли Дайлоху оплачивать ремонт, но если страховка не покрывает ущерб, ему грозит штраф в $2427.

Ни Дайлох, ни Джебейли не прокомментировали ситуацию после инцидента.

Этот случай служит напоминанием о важности контроля эмоций во время соревнований, особенно когда речь идет о дорогостоящем оборудовании.

8
9
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

выиграл 0 и долги,ммм // Алексей Алексеев

3
Ivan Dro

$565 призовых, серьёзно? за участие случайно платить не пришлось.

2
Jarvis666

Так написано же что небольшой турнир. Для любительского турнира сумма нормальная. Во Владивостоке вообще проводился турнир по CS, с призовыми 5000 рублями за 1 место)))

3
Пользователь ВКонтакте

У нас в городе за турнир по Tekken 5 призом была вторая плойка. С учётом того, что это была весна 2003 года это было суперским призом. Особенно для нашего небольшого города // Миша Калинин

3
Kamishini1993 Jarvis666

На команду 5к?

0
Роман2006Рус

Вот как так? Надо в 1-ю очередь держать свои эмоции. Получил призовых 50к руб,разбил оборудование на 262к руб и штраф в 212к руб. Похоже Дайлох ушел в минус огромный

1
lazarewer11

Если кому интересно сам турнир топ 8 и финал https://yandex.ru/video/preview/11208760134974021502

кинул стул

https://yandex.ru/video/preview/11208760134974021502
от сша других ведущих я и не ожидал=)
0
GullibleCelia

Ужас какой

0
Альберт Кочнев

как купить игру

0