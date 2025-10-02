Похоже, Mortal Kombat 1 скоро может пополнить каталог Xbox Game Pass

В сети активно распространяется информация о возможном добавлении файтинга Mortal Kombat 1 в библиотеку подписки Xbox Game Pass. Пользователи консолей Xbox начали замечать игру на одном из рекламных баннеров в интерфейсе магазина Microsoft.

Изображение с обложкой Mortal Kombat 1, размещенной в разделе предложений Game Pass, быстро разлетелось по игровым сообществам и форумам. На данный момент это выглядит как случайная утечка в ходе обновления маркетинговых материалов сервиса.

Ни Microsoft, ни издатель Warner Bros. Games пока не делали никаких официальных заявлений по этому поводу. Стоит отметить, что предыдущая часть серии, Mortal Kombat 11, в свое время также пополнила каталог Game Pass, поэтому появление актуального файтинга от NetherRealm Studios в подписке выглядит вполне вероятным сценарием.