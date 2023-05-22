Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 153 оценки

Появилось видео со сравнением персонажей Mortal Kombat 1 и прошлой части файтинга

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Gutsz
Новости

Студия NetherRealm на днях официально анонсировала новую часть своей легендарной франшизы Mortal Kombat. Разработчики обещают представить "новую эру" в мире файтинга и новую боевую системы. Дебютный трейлер игры также намекал на некоторые изменения в дизайне персонажей и благодаря энтузиасту под ником SHAAR, мы можем оценить разницу этих нововведений. Пользователь опубликовал первое видео со сравнением персонажей Mortal Kombat 1 и Mortal Kombat 11.

Первое, что бросается в глаза - это обновленные костюмы для знакомых персонажей, которые стали выглядит намного сложнее и детализированная в Mortal Kombat 1. Также ролик от энтузиаста позволяет оценить изменения в дизайне Милины, Рейдена, Китаны, Скорпиона, Саб-Зиро, Лю Кана и другуие бойцов файтинга.

Релиз Mortal Kombat 1 должен состоится 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Как стало известно, новая часть файтинга будет переведена на русский язык и будет не слишком требовательна к железу.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
RSV_GAMER_1987

норм так то, но только бойцов с мк 11 показывают из игрового процесса))))

4
Feliskotta

Секси облики девок из ранних частей благополучно похоронили.

3
Mihan_The_Man

Пока не особо видно, но надеюсь Шан Цунга срисовывают с Тагавы, а не с того недоразумения из фильма 2021

1
G8ZH

то был образ бюджетный в 2021 фильме )))

0
Vinden

А это точно Рейден, он же вроде не азиат был?)

0
Omnia Smirnow

Я сразу, как увидел, думал что там Кунг Лао и его предок (они ведь обое азиаты). А Рейден чистый европеец!

1
GOD GAME Omnia Smirnow

Рэйден в шляпе азиатской и одежде буддийского монаха и считался богом почитаемым в храма буддистов. Образ брали с Рэйдзен - бог грома в буддийской, а затем и в синтоистской религии в Японии

4
vzglydizugla GOD GAME

Рейден - бог грома, всей, а не японцев. Тор те в пример.

0
frego13

Сейчас бы сравнивать игровой движок и синематик.

-1