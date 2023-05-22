Появилось видео со сравнением персонажей Mortal Kombat 1 и прошлой части файтинга ©

Студия NetherRealm на днях официально анонсировала новую часть своей легендарной франшизы Mortal Kombat. Разработчики обещают представить "новую эру" в мире файтинга и новую боевую системы. Дебютный трейлер игры также намекал на некоторые изменения в дизайне персонажей и благодаря энтузиасту под ником SHAAR, мы можем оценить разницу этих нововведений. Пользователь опубликовал первое видео со сравнением персонажей Mortal Kombat 1 и Mortal Kombat 11.

Первое, что бросается в глаза - это обновленные костюмы для знакомых персонажей, которые стали выглядит намного сложнее и детализированная в Mortal Kombat 1. Также ролик от энтузиаста позволяет оценить изменения в дизайне Милины, Рейдена, Китаны, Скорпиона, Саб-Зиро, Лю Кана и другуие бойцов файтинга.

Релиз Mortal Kombat 1 должен состоится 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Как стало известно, новая часть файтинга будет переведена на русский язык и будет не слишком требовательна к железу.