Появилось видео со сравнением персонажей Mortal Kombat 1 и прошлой части файтинга

Студия NetherRealm на днях официально анонсировала новую часть своей легендарной франшизы Mortal Kombat. Разработчики обещают представить "новую эру" в мире файтинга и новую боевую системы. Дебютный трейлер игры также намекал на некоторые изменения в дизайне персонажей и благодаря энтузиасту под ником SHAAR, мы можем оценить разницу этих нововведений. Пользователь опубликовал первое видео со сравнением персонажей Mortal Kombat 1 и Mortal Kombat 11.
Первое, что бросается в глаза - это обновленные костюмы для знакомых персонажей, которые стали выглядит намного сложнее и детализированная в Mortal Kombat 1. Также ролик от энтузиаста позволяет оценить изменения в дизайне Милины, Рейдена, Китаны, Скорпиона, Саб-Зиро, Лю Кана и другуие бойцов файтинга.
Релиз Mortal Kombat 1 должен состоится 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Как стало известно, новая часть файтинга будет переведена на русский язык и будет не слишком требовательна к железу.
норм так то, но только бойцов с мк 11 показывают из игрового процесса))))
Секси облики девок из ранних частей благополучно похоронили.
Пока не особо видно, но надеюсь Шан Цунга срисовывают с Тагавы, а не с того недоразумения из фильма 2021
то был образ бюджетный в 2021 фильме )))
А это точно Рейден, он же вроде не азиат был?)
Я сразу, как увидел, думал что там Кунг Лао и его предок (они ведь обое азиаты). А Рейден чистый европеец!
Рэйден в шляпе азиатской и одежде буддийского монаха и считался богом почитаемым в храма буддистов. Образ брали с Рэйдзен - бог грома в буддийской, а затем и в синтоистской религии в Японии
Рейден - бог грома, всей, а не японцев. Тор те в пример.
Сейчас бы сравнивать игровой движок и синематик.