Представлен первый геймплей Mortal Kombat 1 со зрелищными боевыми приемами

Во время прямой трансляции Summer Game Fest 2023 главной премьерой стала новинка от студии NetherRealm Studios. Специально для фанатов файтингов они привезли на презентации крутой Mortal Kombat 1. В этом ролике авторы впервые раскрывают боевую систему, которая включает напарников поддержки и камео персонажей.
Визуально новая игра мало чем отличается от Mortal Kombat 11, однако геймплей стал еще более зрелищным и кровавым. В дебютном обзоре игрового процесса показали несколько приемов за разных героев, а также эффектные фаталити.
Mortal Kombat 1 обещает рассказать совершенно новую историю файтинга, в которую участвуют знакомые персонажи серии. По сюжету игры Лю Кан стал Богом огня и с нуля возродил вселенную. Его целью был мир во всем мире, однако с этим согласны далеко не все герои. Бойцы вновь готовы вступить в кровавую битву, ради воплощения личных целей.
Перезапуск вселенной Mortal Kombat состоится уже этой осенью. Релиз файтинга запланирован на 19 сентября 2023 года для ПК, PS5, Xbox Series S|X и даже Nintendo Switch.
ну как бы да.но это было уже и в прошлой части .Вообще я думал что следующая игра будет немножко более некстгенной
Как по мне, персонажи похожи на пластиковые фигурки.
Может быть специально сделали ради оптимизации.
Вообще не зашло. Очередной ребут, опять молодые персы. Ничего нового.
в кои-то веки Лёня Кенгов будет старше Деда Рейдена ))
Я же говорил что геймплей будет тот же самый, единственное что поменялось, теперь можно будет делать камео x-ray и фаталити
да, это приятная механика. Получается можно будет и рентген удары комбинировать со вторым персонажем и фаталити комбинировать. Придётся ждать пиратку.
стала какой то мультяшной,но может быть занятной
Персонажи как будто бы из какой нибудь мобильной шлако-помойки, аля RAID shadow legends.
Точнее, Mortal Kombat: Onslaught.
Лучше бы вместо этих "компаньонов" добавили режим "Два на два".
Раз это перезапуск серии, должно быть всё новое, а тут мк11 по сути.
есть такое
Не впечатляет
Ммммм, свежее прожаренное мясцо)
блин харош... но я так привык к 10 и 11 частям ))
ну да пофиг, всё равно легального доступа к покупке нету, а на сторонней площадке оно будет стоить тысяч 7 как TWWh3
ЛОЛ меня жаба душила что я ваху 3 за 3000 тыс купил.
ну там со всеми длс я посчитал, у меня вышло 6800 со всем-всем
А ДЛС можно было взломать.
я об этом узнал после выхода гномов хаоса ))
жаль, на будушее.
Простите))
Как то не привычно выглядит но все равно круто
охх очередная мк параша hah
Я ждал более реалистичной графики а не мультик для детей.
эти мортал комбаты это как фифа или нхл - одно и то же постоянно
Ну ты сравнил, обычный футбольчик и файтинг в котором есть, кроме драк, режим сюжета и много интересного контента.
не скажу за фифу или нхл, но в том же нба также есть режим сюжета и много интересного контента.
Сказали ростер будет больше чем в 11 части на деле 24 перса так как на 11 части 29 на релизе было (могу ошибаться но точно где то 25 более)
может они имеют ввиду, что после выхода всех длс итоговое количество персов будет больше чем в 11?
НЕ они говорили на релизе будет больше чем в 11. Я помню на 200%
Не пойму почему, но у персонажей азиатов одинаковые лица.
Все в порядке, у большинства людей так же :)
Уже понаставили оценок. Вы что там потребляете чтоб невышедшей игре оценки ставить?
Админ сайта спит, походу.
У меня смешанное впечатление от геймлпея MK 1 (2023). Смешали Mortal Kombat с Injustice. Сам геймплей вроде зашибенный, но перебор с икс-реем, слишком затянутый кажется. Заметно, что камео-персонажи выглядят менее детализированными, чем основные персы. Больше всего понравились арены, это просто отвал башки. Очень красивые арены получились.
Ожидал гораздо большего
По сути тот же мк11 только ближе к инджастису 2
То есть деградация(