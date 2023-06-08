Представлен первый геймплей Mortal Kombat 1 со зрелищными боевыми приемами ©

Во время прямой трансляции Summer Game Fest 2023 главной премьерой стала новинка от студии NetherRealm Studios. Специально для фанатов файтингов они привезли на презентации крутой Mortal Kombat 1. В этом ролике авторы впервые раскрывают боевую систему, которая включает напарников поддержки и камео персонажей.

Визуально новая игра мало чем отличается от Mortal Kombat 11, однако геймплей стал еще более зрелищным и кровавым. В дебютном обзоре игрового процесса показали несколько приемов за разных героев, а также эффектные фаталити.

Mortal Kombat 1 обещает рассказать совершенно новую историю файтинга, в которую участвуют знакомые персонажи серии. По сюжету игры Лю Кан стал Богом огня и с нуля возродил вселенную. Его целью был мир во всем мире, однако с этим согласны далеко не все герои. Бойцы вновь готовы вступить в кровавую битву, ради воплощения личных целей.

Перезапуск вселенной Mortal Kombat состоится уже этой осенью. Релиз файтинга запланирован на 19 сентября 2023 года для ПК, PS5, Xbox Series S|X и даже Nintendo Switch.