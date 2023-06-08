Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.7 194 оценки

Представлен первый геймплей Mortal Kombat 1 со зрелищными боевыми приемами

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Gutsz
Новости

Во время прямой трансляции Summer Game Fest 2023 главной премьерой стала новинка от студии NetherRealm Studios. Специально для фанатов файтингов они привезли на презентации крутой Mortal Kombat 1. В этом ролике авторы впервые раскрывают боевую систему, которая включает напарников поддержки и камео персонажей.

Визуально новая игра мало чем отличается от Mortal Kombat 11, однако геймплей стал еще более зрелищным и кровавым. В дебютном обзоре игрового процесса показали несколько приемов за разных героев, а также эффектные фаталити.

Mortal Kombat 1 обещает рассказать совершенно новую историю файтинга, в которую участвуют знакомые персонажи серии. По сюжету игры Лю Кан стал Богом огня и с нуля возродил вселенную. Его целью был мир во всем мире, однако с этим согласны далеко не все герои. Бойцы вновь готовы вступить в кровавую битву, ради воплощения личных целей.

Перезапуск вселенной Mortal Kombat состоится уже этой осенью. Релиз файтинга запланирован на 19 сентября 2023 года для ПК, PS5, Xbox Series S|X и даже Nintendo Switch.

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Комментарии: 38
Ваш комментарий
vertehwost

ну как бы да.но это было уже и в прошлой части .Вообще я думал что следующая игра будет немножко более некстгенной

11
Omnia Smirnow

Как по мне, персонажи похожи на пластиковые фигурки.

10
Xstranger Omnia Smirnow

Может быть специально сделали ради оптимизации.

0
Pravdarub

Вообще не зашло. Очередной ребут, опять молодые персы. Ничего нового.

9
Локомотор Чемодан

в кои-то веки Лёня Кенгов будет старше Деда Рейдена ))

0
Joktr

Я же говорил что геймплей будет тот же самый, единственное что поменялось, теперь можно будет делать камео x-ray и фаталити

7
Локомотор Чемодан

да, это приятная механика. Получается можно будет и рентген удары комбинировать со вторым персонажем и фаталити комбинировать. Придётся ждать пиратку.

1
SULIK 712

стала какой то мультяшной,но может быть занятной

6
Omnia Smirnow

Персонажи как будто бы из какой нибудь мобильной шлако-помойки, аля RAID shadow legends.

7
Xstranger Omnia Smirnow

Точнее, Mortal Kombat: Onslaught.

0
Omnia Smirnow

Лучше бы вместо этих "компаньонов" добавили режим "Два на два".

6
SkyGame

Раз это перезапуск серии, должно быть всё новое, а тут мк11 по сути.

6
jax baron

есть такое

0
hpi

Не впечатляет

3
Strannik110

Ммммм, свежее прожаренное мясцо)

1
Локомотор Чемодан

блин харош... но я так привык к 10 и 11 частям ))
ну да пофиг, всё равно легального доступа к покупке нету, а на сторонней площадке оно будет стоить тысяч 7 как TWWh3

1
jax baron

ЛОЛ меня жаба душила что я ваху 3 за 3000 тыс купил.

1
Локомотор Чемодан jax baron

ну там со всеми длс я посчитал, у меня вышло 6800 со всем-всем

1
jax baron Локомотор Чемодан

А ДЛС можно было взломать.

1
Локомотор Чемодан jax baron

я об этом узнал после выхода гномов хаоса ))

0
jax baron Локомотор Чемодан

жаль, на будушее.

0
Sergey_ko

Простите))

1
Никита Дроздоvv

Как то не привычно выглядит но все равно круто

1
монcтр

охх очередная мк параша hah

1
Umertviya

Я ждал более реалистичной графики а не мультик для детей.

1
Newworld_DESTROYER

эти мортал комбаты это как фифа или нхл - одно и то же постоянно

0
Omnia Smirnow

Ну ты сравнил, обычный футбольчик и файтинг в котором есть, кроме драк, режим сюжета и много интересного контента.

0
ValeRossi Omnia Smirnow

не скажу за фифу или нхл, но в том же нба также есть режим сюжета и много интересного контента.

1
jax baron

Сказали ростер будет больше чем в 11 части на деле 24 перса так как на 11 части 29 на релизе было (могу ошибаться но точно где то 25 более)

0
Локомотор Чемодан

может они имеют ввиду, что после выхода всех длс итоговое количество персов будет больше чем в 11?

0
jax baron Локомотор Чемодан

НЕ они говорили на релизе будет больше чем в 11. Я помню на 200%

1
Omnia Smirnow

Не пойму почему, но у персонажей азиатов одинаковые лица.

0
SaDaR

Все в порядке, у большинства людей так же :)

0
Velikiy Guru

Уже понаставили оценок. Вы что там потребляете чтоб невышедшей игре оценки ставить?
Админ сайта спит, походу.

0
Xstranger

У меня смешанное впечатление от геймлпея MK 1 (2023). Смешали Mortal Kombat с Injustice. Сам геймплей вроде зашибенный, но перебор с икс-реем, слишком затянутый кажется. Заметно, что камео-персонажи выглядят менее детализированными, чем основные персы. Больше всего понравились арены, это просто отвал башки. Очень красивые арены получились.

0
dreamevil2067

Ожидал гораздо большего

По сути тот же мк11 только ближе к инджастису 2

То есть деградация(

0