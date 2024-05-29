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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 792 оценки

Представлен полноценный геймплейный трейлер Хоумлендера в Mortal Kombat 1

monk70
Новости

Издатель Warner Bros. Games и разработчик NetherRealm Studios поделились трейлером игрового процесса Хоумлендера в Mortal Kombat 1, приглашенного персонажа, который появится 4 июня для владельцев Kombat Pack и 11 июня для всех пользователей. Ферра присоединится к игре в качестве камео-бойца позднее в июне.

Хоумлендер — самое могущественное существо на планете и лидер Семерки, элитной команды супергероев, которой владеет и управляет компания Vought International. В мире, где созданы «Суперы», он самый сильный из них. Хоумлендер позиционирует себя как величайший патриот и защитник, но не позволяйте его внешности кинозвезды или высокому рейтингу одобрения обмануть вас. Он нарциссический социопат с ненасытной потребностью в признании, любви и власти. Уничтожение врагов и жажда власти Хоумлендера не заканчиваются на его мире. Претенденты из других миров также столкнутся с его гневом. Как видно из нового видео, Хоумлендер утверждает свое превосходство над противниками благодаря своей суперсиле, атакам с воздуха и способности поражать врагов лазером глазами.

Трейлер также дает первый взгляд на игровой процесс Ферры, нового камео-бойца из DLC, который может помогать во время матчей с помощью ряда вспомогательных приемов. Ферра будет доступна как часть Kombat Pack, а также для отдельной покупки в июне 2024 года.

Mortal Kombat 1 доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.

4
12
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Danny Lamb

С гостевыми персонажами всё хорошо у авторов МК, в отличие от онлайна и продаж.

5
Unicorling

Что это за мелкий чудик бегает возле него ?

3
Alex Yamp

В МК Х был персонаж Ферра-Торр. Это одна из них.

4
Slow Slade Snow Snake

Ферра - персонаж из МК10 Ферра Торр

4
Лицо со шрамом

Зачем перед выстрелом из глаз все руки соединяют в крест а потом разводят назад ?

3
AngrySukaFox

Это как супергеройское приземление на одно колено, для крутого вида

6
LexxSentano

подушню, наверное, но без фактов: это излучение чего-то - не просто тепловое, но имеющее отдачу - нужна некая устойчивость - вот и принимают устойчивое положение, пафосно выглядит, спайди тригерил пальбу паутиной пальчиками козой(там где не имел паутинометов) - вот и эти триггерят пальбу глазами такой стойкой...

4
Лицо со шрамом LexxSentano

то есть супергеройское тело и супергеройская шея не выдерживает лазерных лучей из супергеройских глаз?

0
Господин Никто

какой нафиг трейлер?! где тизер трейлера тизера???

3
dwemer101
2
U1traMagnum

Еще лицо ему изменили , выглядит хуже чем было

Тизер:

Свежий трейлер:

2
U1traMagnum

https://youtu.be/_cesDfTQWFs?si=OFC5l8NPvtlxP7v0
0