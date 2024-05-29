Представлен полноценный геймплейный трейлер Хоумлендера в Mortal Kombat 1

Издатель Warner Bros. Games и разработчик NetherRealm Studios поделились трейлером игрового процесса Хоумлендера в Mortal Kombat 1, приглашенного персонажа, который появится 4 июня для владельцев Kombat Pack и 11 июня для всех пользователей. Ферра присоединится к игре в качестве камео-бойца позднее в июне.
Хоумлендер — самое могущественное существо на планете и лидер Семерки, элитной команды супергероев, которой владеет и управляет компания Vought International. В мире, где созданы «Суперы», он самый сильный из них. Хоумлендер позиционирует себя как величайший патриот и защитник, но не позволяйте его внешности кинозвезды или высокому рейтингу одобрения обмануть вас. Он нарциссический социопат с ненасытной потребностью в признании, любви и власти. Уничтожение врагов и жажда власти Хоумлендера не заканчиваются на его мире. Претенденты из других миров также столкнутся с его гневом. Как видно из нового видео, Хоумлендер утверждает свое превосходство над противниками благодаря своей суперсиле, атакам с воздуха и способности поражать врагов лазером глазами.
Трейлер также дает первый взгляд на игровой процесс Ферры, нового камео-бойца из DLC, который может помогать во время матчей с помощью ряда вспомогательных приемов. Ферра будет доступна как часть Kombat Pack, а также для отдельной покупки в июне 2024 года.
Mortal Kombat 1 доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.
С гостевыми персонажами всё хорошо у авторов МК, в отличие от онлайна и продаж.
Что это за мелкий чудик бегает возле него ?
В МК Х был персонаж Ферра-Торр. Это одна из них.
Ферра - персонаж из МК10 Ферра Торр
Зачем перед выстрелом из глаз все руки соединяют в крест а потом разводят назад ?
Это как супергеройское приземление на одно колено, для крутого вида
подушню, наверное, но без фактов: это излучение чего-то - не просто тепловое, но имеющее отдачу - нужна некая устойчивость - вот и принимают устойчивое положение, пафосно выглядит, спайди тригерил пальбу паутиной пальчиками козой(там где не имел паутинометов) - вот и эти триггерят пальбу глазами такой стойкой...
то есть супергеройское тело и супергеройская шея не выдерживает лазерных лучей из супергеройских глаз?
какой нафиг трейлер?! где тизер трейлера тизера???
Еще лицо ему изменили , выглядит хуже чем было
Тизер:
Свежий трейлер:
4к