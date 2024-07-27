Представлено DLC Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 и бойцы Призрачное лицо, Нуб Сайбот, Сектор, Сайракс, Конан и T-1000

Издатель Warner Bros. Games и разработчик NetherRealms анонсировали расширение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1, а также персонажей Kombat Pack 2: Призрачное лицо из франшизы «Крик», Нуб Сайбот, Сектор, Сайракс, Конан из франшизы «Конан Варвар» и T-1000 из франшизы «Терминатор». Khaos Reigns выйдет 24 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, ПК на Switch.

Khaos Reigns включает в себя новые главы истории и Kombat Pack 2. Также будет доступен комплект, содержащий Khaos Reigns и существующий Kombat Pack 1. Kombat Pack 2 не будет доступен как отдельный набор персонажей вне дополнения. Предварительные заказы на дополнение включают четыре новых облика: Wedding Scorpion, Ultimate Mortal Kombat 3 Sub-Zero, Empress Mileena и Ultimate Mortal Kombat 3 Noob Saibot.

Бесплатное обновление под названием Animality будет доступно после выхода Khaos Reigns. Оно возвращает добивания Animality из Mortal Kombat 3.