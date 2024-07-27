Представлено DLC Khaos Reigns для Mortal Kombat 1 и бойцы Призрачное лицо, Нуб Сайбот, Сектор, Сайракс, Конан и T-1000

Издатель Warner Bros. Games и разработчик NetherRealms анонсировали расширение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1, а также персонажей Kombat Pack 2: Призрачное лицо из франшизы «Крик», Нуб Сайбот, Сектор, Сайракс, Конан из франшизы «Конан Варвар» и T-1000 из франшизы «Терминатор». Khaos Reigns выйдет 24 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, ПК на Switch.
Khaos Reigns включает в себя новые главы истории и Kombat Pack 2. Также будет доступен комплект, содержащий Khaos Reigns и существующий Kombat Pack 1. Kombat Pack 2 не будет доступен как отдельный набор персонажей вне дополнения. Предварительные заказы на дополнение включают четыре новых облика: Wedding Scorpion, Ultimate Mortal Kombat 3 Sub-Zero, Empress Mileena и Ultimate Mortal Kombat 3 Noob Saibot.
Бесплатное обновление под названием Animality будет доступно после выхода Khaos Reigns. Оно возвращает добивания Animality из Mortal Kombat 3.
Сектор и сайракс бабы , негритянка и азиатка - это фаталити. я не расист , просто они взяли и подменили персов. Сделаете Синдел мужиком тогда . ёмаё
эммм вот только они и раньше был чернокожим и азиатом
а еще раньше они были просто киборгами
ыыыы роботы стали бабами
и чё?
Как он хорошо без губ "Б" выговаривает
для тех кто собирается ныть про женских киборгов, вспомните какой муген был в финале сюжета и поймите что это вообще не удивительно!
любимых киборгов превратили в девок... ну хоть анималити наконец то завезли, и на том спасибо
ну неплохо же... хотя гостевых персонажей можно было бы и поинтереснее добавить (того же дедпула или дедшота), интересно кого в камео завезут...
жду нытьё в комментах, что роботы стали бабами
Нет, просто разрабы заразились шизой с повесткой
какой нахрен повесткой? ты видел какой микс персонажей был в конце сюжетке последней части? там все смешались со всеми. то есть фем куан чи, фем саб-зиро (не фрост а именно фем версия саба), кано-соня и куча других переделок, тебя не тронули, а вот фем сайракс и сектор прямо покоробили? серьёзно? чел хватит ныть на ровном месте про повесточку! и так уже ее в кадом пикселе видят где есть и нет!
серь
а, нет повесточки, просто мужиков стали заменять бабами. это другое, понимать надо.