ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 1 013 оценок

Прикончи его: Mortal Kombat 1 больше не будет получать новый контент

Gruz_ Gruz_

Название Definitive в последнем издании Mortal Kombat 1 Edition появилось не зря. После выпуска полной версии, доступной на PS5, Xbox Series, Switch и PC, с новыми костюмами и сюжетным расширением, NetherRealm анонсировала, что больше не будет выпускать контент для файтинга.

В посте на официальном аккаунте Mortal Kombat в сети X компания заявила, что внимает просьбам фанатов о новых обновлениях, но отрицает такую возможность:

«Впредь мы не будем выпускать больше никаких дополнительных DLC с персонажами или сюжетными главами».

Разработчики признались, что понимают, что решение может оставить фанатов разочарованными, но гарантировали, что не бросят игру и продолжат выпускать исправления и балансы. По понятным причинам, в комментариях многие люди были очень расстроены - особенно из-за упоминаний о новых возможностях от Эда Буна, создателя игры.

18
8
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Dominic Torrentov

Тупейшая идея с камео бойцами

9
0ncnjqybr

Да и хрен с ним. Все равно игра говенная.

9 часть так до сих пор и не переплюнули.

8
Gradient_Zero

Жадность фраера сгубила. Надо было выпускать Injustice 3 в 2023

1
Сонный Джо

MK1 изначально был ориентирован на "зумеров".

Антон Радикалушкин

классная идея объединить всех бойцов с разных вселенных и частей мк с крутейшей переспективой на бесконечное будущее = проект закрыт :D

Никита Дроздоvv

М-да

kekus1995

Ну теперь-то нам, наконец, можно получить SHAOLIN MONKS REMAKE?!

Kenn1y

Короче, толком нормальных персонажей перезапуск не получил.