Прикончи его: Mortal Kombat 1 больше не будет получать новый контент

Название Definitive в последнем издании Mortal Kombat 1 Edition появилось не зря. После выпуска полной версии, доступной на PS5, Xbox Series, Switch и PC, с новыми костюмами и сюжетным расширением, NetherRealm анонсировала, что больше не будет выпускать контент для файтинга.
В посте на официальном аккаунте Mortal Kombat в сети X компания заявила, что внимает просьбам фанатов о новых обновлениях, но отрицает такую возможность:
«Впредь мы не будем выпускать больше никаких дополнительных DLC с персонажами или сюжетными главами».
Разработчики признались, что понимают, что решение может оставить фанатов разочарованными, но гарантировали, что не бросят игру и продолжат выпускать исправления и балансы. По понятным причинам, в комментариях многие люди были очень расстроены - особенно из-за упоминаний о новых возможностях от Эда Буна, создателя игры.
Тупейшая идея с камео бойцами
Да и хрен с ним. Все равно игра говенная.
9 часть так до сих пор и не переплюнули.
Жадность фраера сгубила. Надо было выпускать Injustice 3 в 2023
MK1 изначально был ориентирован на "зумеров".
классная идея объединить всех бойцов с разных вселенных и частей мк с крутейшей переспективой на бесконечное будущее = проект закрыт :D
М-да
Ну теперь-то нам, наконец, можно получить SHAOLIN MONKS REMAKE?!
Короче, толком нормальных персонажей перезапуск не получил.