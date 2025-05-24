Прикончи его: Mortal Kombat 1 больше не будет получать новый контент

Название Definitive в последнем издании Mortal Kombat 1 Edition появилось не зря. После выпуска полной версии, доступной на PS5, Xbox Series, Switch и PC, с новыми костюмами и сюжетным расширением, NetherRealm анонсировала, что больше не будет выпускать контент для файтинга.

В посте на официальном аккаунте Mortal Kombat в сети X компания заявила, что внимает просьбам фанатов о новых обновлениях, но отрицает такую возможность:

«Впредь мы не будем выпускать больше никаких дополнительных DLC с персонажами или сюжетными главами».

Разработчики признались, что понимают, что решение может оставить фанатов разочарованными, но гарантировали, что не бросят игру и продолжат выпускать исправления и балансы. По понятным причинам, в комментариях многие люди были очень расстроены - особенно из-за упоминаний о новых возможностях от Эда Буна, создателя игры.