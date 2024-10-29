"Призрачное лицо" появится в Mortal Kombat 1 уже в следующем месяце

Стало известно, когда «Призрачное лицо» появится в Mortal Kombat 1 — новый гостевой персонаж станет доступен уже 19 ноября. Разработчики решили анонсировать дату выхода небольшим тизером, в котором показали несколько обликов знаменитого маньяка.

Что касается способов получить персонажа, то тут есть два варианта. Можно приобрести дополнение Khaos Reigns целиком и получить доступ к «Призрачному лицу» 19 ноября, либо же дождаться 26 ноября и купить его отдельно.

А в самое ближайшее время в игре появятся ещё два гостя: Конан с внешностью Арнольда Шварценеггера и терминатор Т-1000, для которого взяли облик Роберта Патрика. Правда, пока неизвестно, когда именно эти персонажи доберутся до MK1.