"Призрачное лицо" появится в Mortal Kombat 1 уже в следующем месяце

Стало известно, когда «Призрачное лицо» появится в Mortal Kombat 1 — новый гостевой персонаж станет доступен уже 19 ноября. Разработчики решили анонсировать дату выхода небольшим тизером, в котором показали несколько обликов знаменитого маньяка.
Что касается способов получить персонажа, то тут есть два варианта. Можно приобрести дополнение Khaos Reigns целиком и получить доступ к «Призрачному лицу» 19 ноября, либо же дождаться 26 ноября и купить его отдельно.
А в самое ближайшее время в игре появятся ещё два гостя: Конан с внешностью Арнольда Шварценеггера и терминатор Т-1000, для которого взяли облик Роберта Патрика. Правда, пока неизвестно, когда именно эти персонажи доберутся до MK1.
Классика))
ну ёёёмайооо!
Это точно Mortal Kombat???
Нуда дерись на смерть, какая разница кем это же разлечения ради
"Эйй чууввваааааааак?!" ))))