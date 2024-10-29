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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 888 оценок

"Призрачное лицо" появится в Mortal Kombat 1 уже в следующем месяце

Lunersun
Новости

Стало известно, когда «Призрачное лицо» появится в Mortal Kombat 1 — новый гостевой персонаж станет доступен уже 19 ноября. Разработчики решили анонсировать дату выхода небольшим тизером, в котором показали несколько обликов знаменитого маньяка.

Что касается способов получить персонажа, то тут есть два варианта. Можно приобрести дополнение Khaos Reigns целиком и получить доступ к «Призрачному лицу» 19 ноября, либо же дождаться 26 ноября и купить его отдельно.

А в самое ближайшее время в игре появятся ещё два гостя: Конан с внешностью Арнольда Шварценеггера и терминатор Т-1000, для которого взяли облик Роберта Патрика. Правда, пока неизвестно, когда именно эти персонажи доберутся до MK1.

-6
5
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ваtоn

Классика))

1
Rensky27

ну ёёёмайооо!

0
nickSIAnick

Это точно Mortal Kombat???

0
-zotik-

Нуда дерись на смерть, какая разница кем это же разлечения ради

0
Dark Corsair

"Эйй чууввваааааааак?!" ))))

0