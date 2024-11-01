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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 890 оценок

"Призрачное лицо" против Джонни Кейджа - появились первые кадры геймплея нового бойца Mortal Kombat 1

Lunersun
Новости

Эд Бун, глава разработки Mortal Kombat 1, наконец-то показал в действии нового бойца — «Призрачное Лицо» из серии фильмов «Крик». В своём аккаунте X (бывший Twitter) разработчик поделился роликом, где знаменитый убийца в белой маске сражается против Джонни Кейджа.

Поиграть за нового бойца можно будет совсем скоро — 19 ноября, правда, пока только владельцам раннего доступа. Всем остальным придётся подождать до 26 числа.

А следом за маньяком в белой маске в игру должны добавить Т-1000 и Конана-варвара. Вот только точные даты их появления пока держатся в секрете.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023