Продажи Mortal Kombat 1 достигли 5 миллионов копий спустя 1,5 года после выхода игры

Эд Бун из NetherRealm Studios объявил, что по всему миру было продано более 5 миллионов копий Mortal Kombat 1. Этот рубеж был достигнут примерно через 1,5 года после выхода игры.

Во время последней трансляции Kombat Kast один из создателей франшизы сообщил, что есть веские причины для празднования, тем более, что игра по-прежнему входит в число 15 самых популярных игр на PlayStation 5.

Несмотря на это, споры вокруг микротранзакций и расширения Reigns of Kaos помешали Mortal Kombat 1 продвинуться дальше. По объёмам продаж она значительно отстаёт от предыдущих игр: к марту 2019 года (примерно через 4 года после релиза) было продано более 12 миллионов копий игры, а к октябрю 2022 года (примерно через 3,5 года после релиза) было продано более 15 миллионов копий MK11.