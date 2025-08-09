ЧАТ ИГРЫ
Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 1 051 оценка

Продажи Mortal Kombat 1 превысили 6,2 млн копий - авторы хотят сделать ее самой сбалансированной игрой в серии

butcher69 butcher69

С момента релиза в сентябре 2023 года Mortal Kombat 1 продан тиражом свыше 6,2 миллиона копий, об этом сообщил гейм-директор Эд Бун. Ещё в январе цифра составляла 5 миллионов, а значит, интерес к игре сохраняется. Бун также подчеркнул, что студия сделает всё возможное, чтобы MK1 стал самым сбалансированным файтингом в истории серии.

И в подтверждение своих слов он представил свежий патч, вносящий корректировки в персонажей и игровой баланс. Разработчики явно намерены тщательно оттачивать механику, чтобы удовлетворить как новичков, так и ветеранов киберспортивной сцены.

Хотя критики тепло приняли MK1, по продажам он пока уступает Mortal Kombat 11, разошедшемуся тиражом 15 миллионов копий за три с половиной года. До такого результата новой части предстоит долгий путь, и эксперты сомневаются, что она сможет догнать предшественника даже с крупными скидками.

Комментарии: 4
Пользователь ВКонтакте

Жаль, правда, что поддержку свернули настолько оперативно, что выпустили скины из фильма ещё до выхода первого трейлера фильма // Лолкек Скайримский

nasmeshnick1

никогда не перепленет 10 и 11, сделали какую то пародию на свою же франшизу

Кей Овальд

Игре 2 года, а они только хотят? :)))

Interesnoe kino

Это, наверно, какая-то шутка. Они не смогли одного персонажа забалансить в 11, а тут игра за двух. Это еще до релиза звучало как невыполнимая задача, за два года мы в этом убедились.