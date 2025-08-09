Продажи Mortal Kombat 1 превысили 6,2 млн копий - авторы хотят сделать ее самой сбалансированной игрой в серии

С момента релиза в сентябре 2023 года Mortal Kombat 1 продан тиражом свыше 6,2 миллиона копий, об этом сообщил гейм-директор Эд Бун. Ещё в январе цифра составляла 5 миллионов, а значит, интерес к игре сохраняется. Бун также подчеркнул, что студия сделает всё возможное, чтобы MK1 стал самым сбалансированным файтингом в истории серии.

И в подтверждение своих слов он представил свежий патч, вносящий корректировки в персонажей и игровой баланс. Разработчики явно намерены тщательно оттачивать механику, чтобы удовлетворить как новичков, так и ветеранов киберспортивной сцены.

Хотя критики тепло приняли MK1, по продажам он пока уступает Mortal Kombat 11, разошедшемуся тиражом 15 миллионов копий за три с половиной года. До такого результата новой части предстоит долгий путь, и эксперты сомневаются, что она сможет догнать предшественника даже с крупными скидками.