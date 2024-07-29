Разработчик из NetherRealm поддержал игроков, раскритиковавших ценник в $50 у Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

26 июля компания Warner Bros. и студия NetherRealm представили новое дополнение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1, которое включает в себя сюжетное расширение и 6 новых бойцов: Сайракс, Сектор, Нуб Сайбот, Призрачное лицо, Конан-варвар и T-1000.

Разработчики объявили о том, что предстоящее дополнение будет стоить целых $50, а так же то, что Kombat Pack 2 будет нельзя приобрести отдельно от сюжетного дополнения. Пользователи сочли, что требовать практически полную стоимость игры за несколько часов сюжета и 6 бойцов - настоящее безумие, особенно на фоне недавно вышедшего дополнения Shadows of the Erdtree от студии FromSoftware, которое предоставило игрокам десятки часов геймплея, новые локации, сюжет и стоило при этом $40.

По всей видимости решение о стоимости Khaos Reigns принимала не студия NetherRealm, а издательство Warner Bros: старший производственный менеджер NetherRealm Джонатан Андересен так же остался недоволен ситуацией и поддержал игроков в данном вопросе - он сделал репост сообщения в соцсети X, в которой пользователь называет разработчиков безумцами, если они просят 50 долларов за DLC.

Khaos Reigns выйдет 24 сентября на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.