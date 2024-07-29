Разработчик из NetherRealm поддержал игроков, раскритиковавших ценник в $50 у Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

26 июля компания Warner Bros. и студия NetherRealm представили новое дополнение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1, которое включает в себя сюжетное расширение и 6 новых бойцов: Сайракс, Сектор, Нуб Сайбот, Призрачное лицо, Конан-варвар и T-1000.
Разработчики объявили о том, что предстоящее дополнение будет стоить целых $50, а так же то, что Kombat Pack 2 будет нельзя приобрести отдельно от сюжетного дополнения. Пользователи сочли, что требовать практически полную стоимость игры за несколько часов сюжета и 6 бойцов - настоящее безумие, особенно на фоне недавно вышедшего дополнения Shadows of the Erdtree от студии FromSoftware, которое предоставило игрокам десятки часов геймплея, новые локации, сюжет и стоило при этом $40.
По всей видимости решение о стоимости Khaos Reigns принимала не студия NetherRealm, а издательство Warner Bros: старший производственный менеджер NetherRealm Джонатан Андересен так же остался недоволен ситуацией и поддержал игроков в данном вопросе - он сделал репост сообщения в соцсети X, в которой пользователь называет разработчиков безумцами, если они просят 50 долларов за DLC.
Khaos Reigns выйдет 24 сентября на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Да ясен хрен, длс по цене игры, с ума уже посходили
В регионе uk стоит 40 фунтов, 50идет вместе с комбат паком первым.
Это они еще убогую шкурку на оружие Рейна за 70 (в Австралии 95) баксов из овера не видели.
То скин лошади за 70 для диабло 4, то шкурка на пуху. Дожили.
Напоминает разрабов одного очень распиаренного многопользовательского мяса. Которые вроде как тоже гавкнули на издателя который игроков решил под свой сервис загнать. И где сейчас поделка этого разраба с его популярностью.
Жанры у игры разные. Не стоит путать дрочильню по поиску как надеть штаны через голову при каждом шаге. С файтингом. И Shadows of the Erdtree стоил тоже почти как основная игра. И все ее дестяки часов исскуственно растянуты через постоянную дрочильню одних тех же врагов по не одному разу в попытке их убить.
вот именно! не сравнивай второсортную паршу мк1 с сжв повесткой и одноразовым геймплеем , файтинги вообще сейчас невостребованны и не катируются , запустил раз вечерком сделал пару файтов и забыл навсегда , в онлайне никто не играет , смысла нет одни читеры и дикий инпут лаг, а ьями раз в год запустить , вот и вся игра // The Trees
Какой громкий заголовок, а по факту чел просто репост сделал.
свой среди чужих, чужой среди своих