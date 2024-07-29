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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.3 836 оценок

Разработчик из NetherRealm поддержал игроков, раскритиковавших ценник в $50 у Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

AceTheKing
Новости

26 июля компания Warner Bros. и студия NetherRealm представили новое дополнение Khaos Reigns для Mortal Kombat 1, которое включает в себя сюжетное расширение и 6 новых бойцов: Сайракс, Сектор, Нуб Сайбот, Призрачное лицо, Конан-варвар и T-1000.

Разработчики объявили о том, что предстоящее дополнение будет стоить целых $50, а так же то, что Kombat Pack 2 будет нельзя приобрести отдельно от сюжетного дополнения. Пользователи сочли, что требовать практически полную стоимость игры за несколько часов сюжета и 6 бойцов - настоящее безумие, особенно на фоне недавно вышедшего дополнения Shadows of the Erdtree от студии FromSoftware, которое предоставило игрокам десятки часов геймплея, новые локации, сюжет и стоило при этом $40.

По всей видимости решение о стоимости Khaos Reigns принимала не студия NetherRealm, а издательство Warner Bros: старший производственный менеджер NetherRealm Джонатан Андересен так же остался недоволен ситуацией и поддержал игроков в данном вопросе - он сделал репост сообщения в соцсети X, в которой пользователь называет разработчиков безумцами, если они просят 50 долларов за DLC.

Khaos Reigns выйдет 24 сентября на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

17
8
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 8
Ваш комментарий
211186

Да ясен хрен, длс по цене игры, с ума уже посходили

5
CoerciveMalthus

В регионе uk стоит 40 фунтов, 50идет вместе с комбат паком первым.

1
Антон Патриарх Логвинов

Это они еще убогую шкурку на оружие Рейна за 70 (в Австралии 95) баксов из овера не видели.

1
Rey4rtRO Антон Патриарх Логвинов

То скин лошади за 70 для диабло 4, то шкурка на пуху. Дожили.

0
Egik81

Напоминает разрабов одного очень распиаренного многопользовательского мяса. Которые вроде как тоже гавкнули на издателя который игроков решил под свой сервис загнать. И где сейчас поделка этого разраба с его популярностью.

Пользователи сочли, что требовать практически полную стоимость игры за несколько часов сюжета и 6 бойцов - настоящее безумие, особенно на фоне недавно вышедшего дополнения Shadows of the Erdtree от студии FromSoftware, которое предоставило игрокам десятки часов геймплея, новые локации, сюжет и стоило при этом $40.

Жанры у игры разные. Не стоит путать дрочильню по поиску как надеть штаны через голову при каждом шаге. С файтингом. И Shadows of the Erdtree стоил тоже почти как основная игра. И все ее дестяки часов исскуственно растянуты через постоянную дрочильню одних тех же врагов по не одному разу в попытке их убить.

2
Пользователь ВКонтакте

вот именно! не сравнивай второсортную паршу мк1 с сжв повесткой и одноразовым геймплеем , файтинги вообще сейчас невостребованны и не катируются , запустил раз вечерком сделал пару файтов и забыл навсегда , в онлайне никто не играет , смысла нет одни читеры и дикий инпут лаг, а ьями раз в год запустить , вот и вся игра // The Trees

-4
AAAndroid

Какой громкий заголовок, а по факту чел просто репост сделал.

2
Tommy.

свой среди чужих, чужой среди своих

1