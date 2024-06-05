Разработчики Mortal Kombat 1 добавили отсылку к "Пацанам" в бруталити Хоумлендера

В файтинге Mortal Kombat 1 появился очередной гостевой персонаж — Хоумлендер из популярного сериала «Пацаны». Внимательные игроки обнаружили, что разработчики из NetherRealm Studios спрятали в его бруталити (особо жестоком добивании) отсылку к одному из эпизодов шоу.
Выполняя бруталити, Хоумлендер наносит противнику мощный удар по ушам, тем самым разрывая барабанные перепонки и причиняя невыносимую боль. Однако если применить это добивание к слепому воину Кенши, можно услышать дополнительную реплику от Хоумлендера: «Ещё один ******* бесполезный слепой парень».
Эта фраза является прямой цитатой из сериала «Пацаны», где Хоумлендер точно так же атакует слепого супергероя Блиндспота, обладающего сверхчувствительным слухом. Удар по ушам лишает Блиндспота его уникальной способности и делает беспомощным.
Разработчики решили добавить эту отсылку именно в бруталити против Кенши неслучайно. Дело в том, что Кенши, как и Блиндспот, слеп и полагается исключительно на свой острый слух в бою.
игра все равно от этого лучше не стала)
да мк1 самый всратый считается) из последних
Нет, самой всратой считается 11.
каждый гостевой персонаж это отсылка на отсылке, а здесь показали только одну, так что ждём наплыв блогов ради бонусов