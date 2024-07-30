Разработчики Mortal Kombat 1 представили трейлер седьмого сезона "Вторжений"

NetherRealm и Warner Bros. Games запустили седьмой сезон «Вторжений» в Mortal Kombat 1, получивший название "Season of the Soul Eater" («Сезон Пожирателя Душ»). Этот сезон продлится до 24 сентября, погружая игроков в мрачный мир зловещего колдуна Шанг Цунга. Как и в предыдущих сезонах, бойцы получат возможность заработать эксклюзивное снаряжение и косметические предметы для различных персонажей.

Также не забывайте, что в день завершения текущего сезона, а именно 24 сентября, Mortal Kombat 1 ожидает масштабное обновление. Во-первых, фанаты получат сюжетное дополнение под названием Khaos Reigns, которое обещает расширить историю вселенной MK. Во-вторых, вместе с ним выйдет Kombat Pack 2, который добавит в игру новых бойцов, готовых проливать кровь на аренах Внешнего Мира.